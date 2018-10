Bosch (ERC) ve "poco margen de crédito" para dialogar con el Rey tras su discurso sobre el 1-O

Publicado 30/07/2018 13:43:37 CET

Pide al Estado que proponga un referéndum "como en Reino Unido y Canadá"

BARCELONA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC en Barcelona, Alfred Bosch, ha dado "muy poco margen de crédito" a que el Rey Felipe VI pueda dialogar con los partidos independentistas catalanes después del discurso que pronunció el pasado 3 de octubre, dos días después del referéndum del 1-O.

"Salió a decir que se tenía que poner toda la fuerza del Estado contra Cataluña y contra el deseo de los catalanes", ha valorado en declaraciones a los medios este lunes desde la sede de ERC después de que el presidente del Parlament balear, Baltasar Picornell, se haya reunido con el monarca en Palma y haya dicho, al salir, que Felipe VI estaba dispuesto a dialogar con el independentismo.

Concretamente, ha explicado la disposición del jefe de Estado a hablar con las formaciones soberanistas, aunque ha reconocido que es un escenario difícil porque "hay partidos más reticentes y paridos más dispuestos al diálogo".

Felipe VI merece poco crédito a Bosch por el discurso que dio tras el 1-O, en el que "salió diciendo que había que caer con todo el peso de la ley" frente a la votación, ha afirmado el republicano.

Preguntado por si el independentismo debería pedir al Gobierno un referéndum sobre la independencia de Cataluña, ha asegurado que ERC negociaría una consulta acordada "si el Estado da este paso que debería haber dado hace años y que otros estados modernos como Reino Unido y Canadá ya lo han dado".

"Si el Estado ofrece un referéndum pactado, un referéndum de autodeterminación para Cataluña, nos sentaremos a hablar de ello porque somos demócratas y queremos dirimirlo en las urnas", ha añadido, y ha destacado que en otros países donde ha habido una petición masiva y sostenida de autodeterminación el Gobierno de turno ha propuesto una votación.

Las palabras de Bosch llegan después de que el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, defendiera la desobediencia si el Congreso no aprueba que se celebre una consulta en Cataluña: "Utilizando mi estilo diré que, si el Estado no está por la labor, los catalanes lo que no podemos hacer es renunciar a la democracia y a nuestra soberanía", ha apostillado el líder municipal.