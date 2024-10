Buesa demanda "dignificar a víctimas del terrorismo y el franquismo porque representan unos mismos valores democráticos"

Expertos analizan en Vitoria las "disonancias" en el tratamiento igualitario de víctimas de franquismo y terrorismo

VITORIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Fundación Fernando Buesa Blanco, Sara Buesa, ha reclamado "hacer un examen de conciencia colectivo sobre el pasado oscuro de nuestra historia para dignificar a todas las víctimas del terrorismo y el franquismo, porque representan unos mismos valores democráticos y la exigencia común de verdad, justicia y reparación para todas ellas".

Buesa ha inaugurado este jueves en Vitoria-Gasteiz un seminario organizado por la Fundación Fernando Buesa Blanco y el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, que analiza durante dos días la forma de evitar "desajustes y disonancias" a la hora de tratar por igual "a todos los efectos", a las víctimas del franquismo y del terrorismo.

Tras exponer que las diferentes leyes de reconocimiento de las víctimas del terrorismo y del franquismo "han seguido caminos diferenciados", ha señalado que "comparten un mismo espíritu" de "prevalencia de los valores democráticos de la pluralidad, la libertad y el Estado de Derecho frente al totalitarismo".

"Tanto las víctimas del terrorismo como las del franquismo son víctimas de la violencia política que, de distintas formas y con victimarios de distinta naturaleza, responde a una misma lógica, la de la utilización de la violencia, con el objetivo de imponer proyectos políticos autoritarios y excluyentes", ha argumentado.

En este sentido, ha puesto sobre la mesa "la necesidad de una memoria democrática integradora, porque todas las víctimas representan unos mismos valores democráticos y porque necesitamos cimentar sobre ellos nuestra cultura política".

"MEMORIA DIVIDIDA"

A pesar de ello, Buesa ha reconocido con "preocupación" que "la realidad nos muestra una incapacidad para integrar el pasado y una memoria dividida", ya que la consideración de las víctimas del terrorismo y del franquismo y su memoria "genera tensiones entre diferentes sectores de la sociedad". "La valoración que se hace de unas y otras víctimas y el tratamiento que se les da no es el mismo en todos los casos", ha lamentado.

En este sentido, ha explicado que "se tiende a identificar a las ideologías de izquierdas con la lucha por el reconocimiento de las víctimas de la guerra, la dictadura franquista, los grupos de extrema derecha y los abusos policiales", mientras que "a las ideologías de derechas, con la reivindicación de los derechos de las víctimas del terrorismo".

"Situarnos desde ese esquema es un error que puede conducir a una senda peligrosa de apropiación de unas víctimas y exclusión de otras por parte de unas u otras fuerzas políticas", ha alertado.

La hija de Fernando Buesa ha evidenciado que, "en la creciente polarización política que vivimos, se instrumentaliza y utiliza a las víctimas de forma partidista como arma arrojadiza, buscando incluso la confrontación entre las propias víctimas, como si pertenecieran a sectores encontrados".

"La exhibición de fotografías de personas asesinadas por ETA en el Congreso de los Diputados es una muestra del lamentable espectáculo que a muchas víctimas nos causa una tremenda desazón y hace un flaco favor a la causa de todas las víctimas", ha censurado.

La vicepresidenta de la Fundación Fernando Buesa Blanco ha señalado "que los extremos se tocan", puesto que "hay posiciones políticas opuestas que en ocasiones muestran actitudes simétricas muy parecidas". A modo de ejemplo, ha citado que "hay defensores acérrimos de las víctimas del terrorismo que se sienten profundamente incómodos cuando se habla de las víctimas del franquismo, de forma muy parecida a la incomodidad que muestra la izquierda abertzale cuando se habla del terrorismo de ETA".

"Algunos parece que quieren diluir las terribles consecuencias del régimen franquista y otros se indignan con las muestras de enaltecimiento del franquismo y, al mismo tiempo, mantienen una legitimación y una épica en torno al terrorismo de ETA", ha agregado.

A su juicio, "las expresiones y el lenguaje que emplean son similares, con llamamientos a mirar al futuro y dejar atrás el pasado, a buscar la concordia y la reconciliación, que esconden la pretensión de correr un tupido velo de olvido sobre un pasado vivo que escuece y eludir responsabilidades". "Este tipo de comportamientos reflejan una falta de coherencia y una convicción ética muy pobre", ha recriminado.

"LAS VÍCTIMAS SOMOS DE TODOS"

Buesa ha desdeñado a "quienes utilizan a las víctimas para la confrontación y a quienes ponen el foco en unas víctimas y, al mismo tiempo, excluyen a otras", porque "no entienden para nada a las víctimas" y "muestran una tremenda falta de sensibilidad y de respeto a todas ellas".

"No hay víctimas de unos y de otros. Todas las víctimas somos de todos. Reconocer a unas víctimas no resta a la defensa de otras. La visibilidad de unas víctimas no puede volver invisibles a otras", ha reivindicado.

Buesa ha parafraseado al filósofo Reyes Mate, quien dice que "quien entiende a una víctima debería ser capaz de entenderlas a todas" y ha reclamado "dignificar, reconocer y reparar a todas las víctimas".

"Dignificar a todas las víctimas dignifica el estado democrático. El deber de memoria exige enfrentamos responsablemente a la violencia que ha tenido lugar. Sólo una vez reconocidas y reparadas todas las víctimas estaremos en condiciones de abordar una reconstrucción comunitaria y de asentar un nuevo futuro sobre bases comunes", ha manifestado.

"MEMORIA INTEGRADORA"

Buesa ha explicado que, bajo esa premisa, el seminario permitirá profundizar en la comprensión de la situación actual y de extraer claves que "nos permitan caminar hacia esa memoria democrática integradora". "Queremos dedicar este espacio de reflexión a analizar las herencias que arrastramos del franquismo y del terrorismo, y la consideración que reciben sus víctimas y sus memorias", ha aclarado.

La Fundación Fernando Buesa Blanco y el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda analizará, entre este jueves y viernes, la forma de evitar "desajustes y disonancias" a la hora de tratar por igual, "a todos los efectos", a las víctimas del franquismo y del terrorismo.

Ambas entidades han recordado que la reciente Ley de Memoria Democrática "ha reiterado el esfuerzo y compromiso que se formuló ya en la anterior de 2007 para reconocer los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del golpe de Estado de 1936, de la guerra civil a que dio lugar y del régimen franquista que le siguió".

De esa forma, han indicado que en esa nueva norma se establece la necesidad de recordar a estas víctimas "como expresión de una memoria democrática que sirva de soporte y de vínculo ciudadano al proyecto de país que construimos".

La Fundación Fernando Buesa Blanco y el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda han afirmado que las leyes de memoria democrática "no difieren en nada, en cuanto a la intención, filosofía y consideración de las víctimas y de la memoria de ese tiempo, de lo que también se ha establecido para referirse a las de los diversos terrorismos del último medio siglo".

El 'XII Seminario de la Fundación Fernando Buesa Blanco', busca "responder a la pregunta de por qué no tomamos por igual a todos los efectos a las víctimas del franquismo y del terrorismo". También analizará si "hay diferencias de consideración o de trato que no se han tenido suficientemente en cuenta", así como "si habría que establecer alguna diferencia en cuanto a las políticas públicas de memoria".

El seminario contará con la participación de expertos y víctimas, así como de la consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José; y secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez.