Bustinduy apela a Feijóo a explicar por qué el PP "se niega a reconocer el genocidio en Palestina"

Archivo - El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante el acto ‘Alianzas y acciones ante el genocidio en Palestina’, en la Casa Árabe de Madrid, a 23 de julio de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

Pide de nuevo a Tellado que se disculpe y dimita tras llamar a "cavar la fosa" donde reposarán "los restos" del Gobierno

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha apelado al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a explicar por qué su formación "se niega a reconocer la realidad del genocidio en Palestina".

"El señor Feijóo, entre chanzas y canciones y esas cosas que hace, estaría bien que explicara por qué el Partido Popular se niega a reconocer la realidad del genocidio en Palestina", ha trasladado este martes en declaraciones a la prensa en los pasillos del Senado.

Así se ha expresado después de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, haya insistido esta mañana como hizo ayer en el Pleno del Estado de la Ciudad en que "no hay genocidio en Gaza", si bien ha reconocido que se están "excediendo las reglas de la guerra", y haya señalado al líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por, a su juicio, utilizar a Palestina "para desviar la atención de sus problemas internos".

Ante ello, el ministro ha lamentado el "espectáculo lamentable" de las declaraciones de Almeida "negando el genocidio del pueblo palestino" lo que, en su opinión, "equivale a defender a sus responsables". Asimismo, ha pedido al líder de los 'populares' que explique también por qué su grupo "se opone y bloquea una agenda cuyos únicos beneficiarios son los españoles y las españolas".

"Es mejorar la vida de millones de trabajadores en España que ven hoy en día amenazados esos avances y esas conquistas por la posición obstruccionista del Partido Popular, que desde luego a España no le sirve. No están sirviendo a España, están sirviendo sus intereses, pero a España no le están sirviendo", ha alegado.

PIDE A TELLADO QUE DIMITA

Con todo, ha pedido de nuevo al secretario general del PP, Miguel Tellado, que "pida perdón y dimita" tras haber asegurado el pasado sábado que en este nuevo curso político se puede empezar "a cavar la fosa" donde reposarán "los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país".

"Intento no entrar nunca en provocaciones ni contribuir al ruido pero no puedo pasar por alto las declaraciones que hizo este fin de semana el portavoz del Partido Popular en el Congreso (...) Hoy, una vez más, quiero pedirle al señor Tellado que reconsidere lo que ha dicho, que pida perdón y que dimita", ha solicitado.

Así, ha criticado que el 'número dos' de Feijóo se permitiese "banalizar y hacer juegos de palabras con cavar fosas donde reposen los restos de un gobierno democráticamente elegido": "Son palabras premeditadas para hacer daño y un insulto a la historia de España y a la memoria de las víctimas de la dictadura franquista".

"Por mucho que el juego político en España haya traspasado todos los límites, son unas declaraciones completamente desprovistas de altura política, de humanidad, y no son compatibles con el cargo que ostenta", ha sentenciado.