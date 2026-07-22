Buxadé vincula los incendios forestales a las políticas agrícolas europeas y denuncia el "asfixio" del sector primario

Archivo - El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, atiende a los medios en el Puente Romano de Mérida - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha vinculado directamente los incendios que asolan España con las políticas medioambientales impuestas desde Europa, asegurando que "los incendios son una consecuencia directa de quien no controla bien el campo" en alusión a lo que ha calificado como un problema de gestión territorial más que de cambio climático.

Buxadé alega que para Bruselas el único problema es el cambio climático y "esto es un tema cerrado del que no se discute", ha dicho con sorna.

Por ello, el diputado de Vox ha hecho hincapié en que los incendios se apagan desde el sector primario y se apagan en invierno "con ganado, con limpieza de bosques, con el desbroce (...) pero eso no se puede hacer porque", ironiza, "eso es maltratar al planeta". Respecto a esta descripción, Buxadé ha continuado tildando de "enfermedad ideológica" las medidas propuestas desde la Unión Europea.

"Lo que podría ser un debate científico libre y muy interesante se ha convertido en puro fanatismo", ha sentenciado el eurodiputado.

Buxadé también ha denunciado el abandono del mundo rural español, señalando que hay "muchas poblaciones donde viven cincuenta o sesenta personas con una media edad de 70 años" y ha reclamado "un cambio total de modelo de promover la vida en municipios pequeños, mejorar las infraestructuras y", subraya, "trasladar población allí" con incentivos que hagan rentable la actividad agraria.

En este sentido, ha resaltado la falta de relevo generacional en el sector agrario, explicando que un joven de 17 años "que ve a su padre y a su abuelo aperreados, trabajando 365 días" prefiere "irse a servir copas con bar en la costa" antes que dedicarse a la agricultura. "No hay relevo generacional" debido a la falta de rentabilidad y a la "persecución de la administración", ha sentenciado.