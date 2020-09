Calvo defiende el estatus de Sánchez para no informar a Iglesias y al resto del Consejo de lo que no les compete

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido este jueves que el presidente Pedro Sánchez, en su calidad de jefe del Ejecutivo, tiene un estatus "completamente diferente" al resto de miembros del Consejo de Ministros y, por lo tanto, "funciones, competencias y actividades de las que no tiene que participar" este órgano; es decir, que no está obligado a compartir con los miembros del Consejo de Ministros cuestiones que no les competen.

"La figura del presidente es diferente. No está en el mismo rango que los demás", ha reafirmado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, al ser preguntado por la "discusión fuerte" que Sánchez mantuvo con el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, según reveló el líder de Podemos, por no haber sido informado de los planes de Juan Carlos I de abandonar España.

En este sentido, la vicepresidenta ha asegurado que "si en este caso el presidente del Gobierno, en las decisiones que en algunos ámbitos tiene que tomar, y que no son objeto ni de competencias ni de debate del Consejo de Ministros, considera que las tiene que decidir", y que "hay asuntos que no se pueden manejar con la seguridad y prudencia que requieren, es lo que tiene que decidir".

"El estatus del presidente del Gobierno, en nuestro modelo político, es distinto al resto del Consejo de Ministros. El resto de ministros, incluso los que tenemos rango de vicepresidentes, formamos parte del órgano colegiado que es el Consejo de Ministros. La figura del presidente no está en el mismo rango que los demás", ha enfatizado.

DEFIENDE EL SECRETO DE LAS DELIBERACIONES DEL CONSEJO DE MINISTROS

En todo caso, Calvo no ha querido comentar las palabras de Iglesias y su revelación, y se ha limitado a recordar que "las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas", y así lo asumen los miembros del Gobierno cuando prometen o juran su cargo.

"Nos comprometemos a cumplir la Constitución con lealtad a todas las instituciones del Estado, y a no hablar del secreto del Consejo de Ministros. Yo además soy la secretaria, así que por mí no se va a conocer nada de lo que ocurra en el Consejo de Ministros", ha recalcado.

Eso sí, ha reconocido que Unidas Podemos y sus representantes están en su "perfecto derecho", como partido político, de mantener posiciones republicanas.