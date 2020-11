Campo valora la implantación del 'compliance' en las empresas pero subraya que no puede servir para garantizar impunidad

Celebra que "la cultura de la responsabilidad social" vaya calando en las empresas españolas

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha valorado este miércoles la implantación progresiva de modelos de cumplimiento normativo ('compliance') en las empresas españolas, en la medida que evita infracciones de todo tipo, incluidas penales, si bien ha advertido al mismo tiempo de que "no puede servir para garantizar impunidad".

"Hoy por hoy, los modelos de cumplimiento normativo son ejes fundamentales en cualquier organización española, no solo privada, también pública", ha dicho Campo en un vídeo difundido durante el V Congreso Internacional de 'Compliance' organizado por Thomson Reuters, que este año se celebra 'online' entre el 25 y el 26 de noviembre.

A su juicio, son un "instrumento fundamental para limitar la responsabilidad de las personas jurídicas" por posibles incumplimientos de las obligaciones que les impone el ordenamiento jurídico, que "son cada vez mayores".

A este respecto, ha recordado que "han pasado ya diez años desde que el Código Penal reformó esta materia e introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y desde aquel momento los jueces y tribunales han ido formándose un criterio" sobre los modelos de cumplimiento normativo.

Campo ha admitido que estos modelos pueden llegar a ser "tremendamente complejos y diferentes en función de la organización y del tipo de actividad", por lo que ha considerado que la "estandarización" puede resultar de "enorme utilidad" para los operadores jurídicos.

No obstante, ha subrayado que "la valoración última acerca de la validez de estos modelos deben hacerla siempre los jueces". "Cuando hablamos de la adopción de modelos estandarizados no puede servir por sí misma para garantizar la impunidad", ha sostenido, esgrimiendo que son "un elemento de valoración, pero no acreditan necesariamente la eficacia del programa".

PARA TODAS LAS EMPRESAS

El ministro ha estimado que los programas de cumplimiento normativo pueden implementarse en todas aquellas empresas donde sea posible diferenciar entre la persona física y la jurídica, independientemente de su tamaño.

"Es cierto que, desde un punto de vista de política criminal, las destinatarias principales de esta cultura de cumplimiento normativo son las empresas que por sus dimensiones pueden presentar un defecto de organización que favorezca la comisión de conductas ilícitas o delictivas", ha señalado.

En empresas unipersonales o más pequeñas, ha continuado, la situación es "más compleja" porque "es mucho más difícil diferenciar la responsabilidad de la persona jurídica y física" y "podría llegar a producirse un 'bis in idem' (condenar por los mismos hechos)". Por ello, ha llamado a ser "extremadamente prudentes" en estos supuestos.

En cualquier caso, ha afirmado que una cultura empresarial de 'compliance' "es clave en la lucha contra la corrupción y la delincuencia en general". "Afortunadamente, en la mayoría de nuestras empresas se ha ido instalando poco a poco una cultura de la responsabilidad social", ha celebrado.

Interrogado sobre el futuro del cumplimiento normativo y sus profesionales, ha augurado que será prometedor "a la vista de las últimas decisiones normativas aprobadas, sobre todo en el marco de la UE, y de la evolución internacional".