Cancelada una misa "por los caídos" en Alicante, difundida con imágenes de Franco y Primo de Rivera

La Generalitat pedirá a ayuntamientos y obispados que no permitan estas celebraciones por no cumplir la ley de Memoria Democrática

ALICANTE, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de personas que había encargado una misa para este jueves en la Concatedral de San Nicolás de Alicante por "los caídos por Dios y por España", y que se había difundido en redes sociales con un cartel con la imagen de Franco y Primo de Rivera, la ha cancelado finalmente ante la polémica suscitada.

En concreto, se trata de un grupo de unas 15 personas que solicitaba una misa por estas fechas "por todos los caídos" y que, tras la polémica surgida, ha optado por su cancelación, según ha confirmado el sacerdote de San Nicolás, Ramón Egío, en declaraciones a Europa Press.

Egío ha señalado que, como deán, "no puede impedir rezar a nadie por todos los caídos" y ha subrayado que una misa "no es un homenaje", si bien se ha alegrado por la cancelación porque "la visión de la Iglesia es unir y no dividir".

"No hacía falta remover el pasado y llegar a esta situación; reconozco que me ha dolido el cartel y su difusión porque, en principio, se trataba de una misa por todos los caídos, así que me he alegrado de su cancelación", ha indicado el sacerdote. Igualmente, ha detallado que fue el propio grupo, a través de un particular, el que decidió paralizar la celebración de la misa.

"Nosotros no pedimos el carné político a la gente que viene a rezar y pide una misa, además de que no se trataba de un homenaje. Si alguien viene a pedir una misa por los difuntos, pues lo permitimos siempre que sea con respeto y sin exaltaciones políticas", ha añadido el deán.

La Generalitat Valenciana, que había alertado de posibles sanciones por incumplimiento de la Ley de Memoria Democrática tras conocer la celebración de esta misa, pedirá por carta a ayuntamientos y obispados que "no permitan la celebración de estos eventos que no respetan la ley", según han informado fuentes de la Conselleria de Participación, que han señalado que se ha paralizado la apertura de un expediente tras confirmarse la cancelación de la misa.

La consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, había mostrado su preocupación por la posible celebración de este evento porque "es una vulneración de la ley de Memoria Democrática y atenta contra la dignidad de las víctimas".

Asimismo, ha manifestado, en unas declaraciones facilitadas por su departamento, que el objetivo de la conselleria es "hacer cumplir la ley" y "blindar la dignidad de las víctimas", por lo que hace un llamamiento al cumplimiento de la ley, al mismo tiempo que pide "avanzar en calidad democrática" para que "este país sea cada vez más tolerante y más democrático".

"Insisto en que nosotros no queremos sancionar, pero tenemos claro que haremos cumplir la ley y si para eso hay que poner sanciones, las pondremos; vamos a poner todas las herramientas legales a nuestra disposición para hacer cumplir la ley, ya lo hicimos en la manifestación del 12 de octubre del año pasado con dos sanciones por 4.000 euros y en esa línea vamos a estar", ha zanjado.