La Casa del Rey destinó 983.403 euros de remanentes para proyectos de digitalización y actualizaciones retributivas

El Rey Felipe VI durante la inauguración del Centro de Innovación de Agua y Energía, en la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Arroyo Culebro, a 22 de junio de 2026, en Pinto, Madrid (España). La inauguración se enmarca dentro de los actos de conme - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Casa del Rey ha decidido utilizar 983.403 euros de su fondo de remanentes durante el ejercicio de 2025 para atender a sus actualizaciones retributivas y a los "proyectos estratégicos e inaplazables" en digitalización y modernización, que se dedicaron especialmente al "ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones seguras".

El Palacio de la Zarzuela ha publicado este martes sus cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2025, cuya asignación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se mantiene en 8.431.150 euros, la misma cuantía desde 2021 "en un contexto de prórroga presupuestaria".

Desde la Casa del Rey han señalado que a este presupuesto total asignado por el Estado se le han añadido 983.403 euros del fondo de remanentes presupuestarios (reservas) de la institución "para atender proyectos estratégicos e inaplazables" en digitalización y modernización. El año pasado Zarzuela ya destinó también 950.153 de este fondo para mejorar el secreto de sus comunicaciones y digitalización.

La Casa del Rey ha explicado que las obligaciones reconocidas netas del ejercicio 2025 ascendieron en total a 9.390.116,95 euros, "con un remanente positivo de 24.436,05 euros, lo que refleja un alto nivel de ejecución presupuestaria (99,74%)".

MEJORAS RETRIBUTIVAS

En concreto, Zarzuela indica que para financiar el proceso de transformación digital y modernización de la Casa de el Rey, así como el 'Plan estratégico 2025-2026 de desarrollos de sistemas de información' y las actualizaciones retributivas en línea con el Real Decreto Ley 14/2025 de incremento salarial para empleados del sector público, destinó, de sus ahorros acumulados, 983.403 euros en 2025. También en 2024 usó 2.481.798,50 de euros para afrontar inversiones de modernización.

Como consecuencia, el resultado neto patrimonial del año 2025 fue de 719.334,93 euros negativos, "en su mayor parte, por el reflejo contable de las amortizaciones". En 2024, el resultado económico-patrimonial contable fue de 99.591,80 euro negativos.

Para la Casa del Rey, estos datos "reflejan la capacidad de gestión, el ajuste a las necesidades reales del ejercicio 2025 y el uso efectivo de los recursos disponibles, en un escenario de prórroga presupuestaria".

Además, ha defendido que, por tercer año consecutivo, el Tribunal de Cuentas ha auditado las cuentas de la Casa del Rey "de forma favorable", haciendo hincapié en que la publicación de las cuentas anuales y de la ejecución presupuestaria responde "al compromiso de transparencia de la institución", plasmado en el artículo 17 del Real Decreto 434/1988.