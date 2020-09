Casado acusa a Sánchez de estar obsesionado con Madrid y advierte que, "si pide lealtad", no ataque a la Comunidad

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de tener una "obsesión" con la Comunidad de Madrid y le ha advertido de que, "si pide lealtad" a su partido, no ataque a la capital y a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

En una rueda de prensa en Moncloa, el líder de los 'populares' ha criticado que Sánchez pusiese en duda "los niveles de rastreo y las capacidades estratégicas de algunas comunidades autónomas". En alusión a Madrid, Sánchez dijo que no quería "juzgar" ni entrar en el debate de quién es responsable, pero aseguró que la evolución de la epidemia no es igual en todos los territorios.

Así, Casado ha lamentado que Sánchez no pusiese el "foco" en qué comunidad lideraba las estadísticas de contagios cuando Aragón o Castilla La-Mancha estaban a la cabeza. "Madrid siempre ha sido una obsesión para Sánchez. No se si por haber sido concejal o se dan cuenta de que junto a otras autonomías somos un contrapunto, una alternativa", ha opinado.

En este contexto, el líder del PP ha descartado entrar a valorar las razones por las que Madrid está a la cabeza en el numero de contagios, pero ha avisado que no va a admitir que el Gobierno se escude en la opinión del comité de expertos. "Porque reconocieron por escrito que no existía", ha recordado.

Además, para el dirigente 'popular' las "razones" a las que aludieron los "supuestos expertos" eran "francamente lamentables". "Empezaron diciendo que era por turismo cuando había más incidencia en las islas. Dijeron que era por estar en el oeste como si no estuviera más al este Grecia. Dijeron que era por longevidad como si en Japón no fuera más longevo y por usos sociales como si en Portugal fueran muy fríos", ha lamentado.

Por último, Casado ha avisado de que, si "pide lealtad" al PP, no ataque a la Comunidad de Madrid. "O que responda a lo que Madrid ha pedido, con un plan específico para (el aeropuerto de) Barajas. Quizás puede tener que ver, no lo se, no soy experto", ha zanjado.



