Casado anuncia un recurso contra los indultos de cinco miembros del PP perjudicados por "los violentos" el 1-O

Explica que en su entrevista en RAC1 fue "autocrítico" porque "se tendría que haber evitado el 1-O" pero no que actuara mal la Policía

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado que este viernes que presentarán un recurso contra los indultos a los condenados por el 'procés' cinco miembros del Partido Popular que fueron "agredidos" o "perjudicadas" por los "violentos" la semana del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

El pasado 30 de junio el PP ya presentó nueve recursos contencioso-administrativos contra los indultos concedidos alegando que consistían en un "atropello democrático". El Tribunal Supremo admitió a trámite al día siguiente esos nueve recursos presentados por cada uno de los nueve expedientes de indulto, una medida de gracia aprobada el pasado 22 de junio por el Consejo de Ministros.

Casado ha anunciado este viernes un nuevo recurso contra esos indultos. "Hoy presentamos un recurso para que se personen cinco compañeros del PP que fueron agredidos o perjudicados durante el 1 de octubre y esa semana", ha asegurado en una entrevista en esRadio, que ha recogido Europa Press.

El jefe de la oposición ha justificado ese paso alegando que esos indultos "no solo ha afectado a toda la sociedad en general y a la unidad nacional" sino que "ha afectado a personas y familias a las que los violentos separatistas han agredido o incluso han dañado sus bienes personales".

Casado ha recordado que el en el caso del actual presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, se entró "en su garaje particular, le rompieron el coche, le pincharon las ruedas y le pintaron". Además, ha aludido que se hizo un "escrache" a Andrea Levy, actualmente edil en Madrid y presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP, y ha añadido que a la portavoz del PP en el Parlamento catalán, Dolors Montserrat, "le boicotearon la empresa de sus padres".

"Esto está pasando a todo el constitucionalismo. ¿Por qué Sánchez pacta con ellos? Porque necesita sus votos", ha resaltado, para recordar que hace un mes Pedro Sánchez negó que vaya a haber un referéndum de autodeterminación pero el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, le replicó: "Denos tiempo".

"SÁNCHEZ HA CREADO UN SEGUNDO PROCÉS"

El líder del PP ha afirmado que Sánchez ha dado "unos indultos a la carta para mantenerse en el poder" sino que además está "debilitando al Estado" porque "quiere hacer legales los referéndums". "Por eso quiere volver a aprobar el Estatut incondicional, echar al Supremo de Cataluña y que además ahora paguemos la malversación", ha enfatizado, en alusión a las fianzas que reclama el Tribunal de Cuentas a los líderes del 'procés'.

Ante los pasos que se están produciendo por parte del Gobierno, con los indultos y el impulso de la mesa de dialogo, Casado ha sentenciado que "Sánchez ha creado un segundo procés" cuando "los independentistas ya habían perdido" porque "sabían que al Estado no le temblaba el pulso".

"Habían perdido y de repente Sánchez los ha resucitado, como hizo Zapatero con los batasunos para una segunda legislatura", ha afirmado, si bien ha avisado que a diferencia de su antecesor, el presidente del Gobierno ahora no va a lograr ahora votos en el caladero del BNG, Compromís o Bildu porque esas formaciones le han "ganado" en Galicia, Valencia y País Vasco. "Así que lo que se va a encontrar es que, además de vender al Estado, no van a votar al sucedáneo teniendo al original", ha advertido.

Casado ha destacado que el PP, aparte de "volver a hacer delito el referéndum ilegal como se comprometió Sánchez", también propone que haya un nuevo delito de rebelión impropia "que no requiera violencia" porque ahora eso "no se hacen a caballo entrando en el Congreso o con tanques".

SU ENTREVISTA EN RAC1 EN CAMPAÑA

Después de la polémica abierta con sus declaraciones en RAC1 en la campaña electoral catalana, el presidente del PP ha explicado que él lo que dijo entonces es que "se tendría que haber evitado el 1 de octubre".

"En ningún caso dije que la Policía no hiciera lo que tenía que hacer, pero sí que fue autocrítico con nosotros mismos y lo que dije es que la Policía no se tenía que haber visto en esa ocasión en esa situación de actuar el mismo día en el que la gente ya estaba en los colegios electorales. La Policía tenía que haber cerrado los colegios dos días antes, sin esperar a la jueza de guardia que en la mañana de ese día dijo a los Mossos que fueran y no fueron", ha asegurado.

En este sentido, Casado ha insistido en que "fue una crítica autocrítica" y ha añadido que por eso él ese día "no dio esa rueda de prensa". "En absoluto yo dije que los policías hicieran algo mal, pero esas imágenes (de la votación) se tenían que haber evitado", ha apostillado.