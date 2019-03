Casado y su equipo no se creen los sondeos y piden un "apoyo directo" al PP en las urnas para que no siga Sánchez

Publicado 11/03/2019 15:16:39 CET

García Egea dice que la gente puede estar "enfadada" por lo que hizo el PP en el pasado pero "no es momento para desahogarse"

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, y el secretario general de la formación, Teodoro García Egea, han coincidido este lunes en minimizar las encuestas que se están publicando que sitúan al PSOE como primera fuerza y recogen un revés para el PP, que podría perder hasta 50 escaños. Ambos han recordado que los sondeos de 2016 se equivocaron cuando hablaban de "cuadrúple empate" entre PP, PSOE, Cs y Podemos, y han pedido un "apoyo directo" a su partido para que Pedro Sánchez no siga en el Palacio de la Moncloa.

La dirección nacional del PP no da credibilidad a las encuestas que están publicando ante las generales de abril y subraya que también a la socialista Susana Díaz los sondeos la daban por ganadora ante las andaluzas del 2 de diciembre y ahora es el PP el que gobierna en la Junta, según fuentes de la cúpula 'popular'.

Por eso, desde Génova aseguran que van a seguir "remando y trabajando" ante las generales, autonómicas y municipales. Además, las mismas fuentes perciben que está llegando su mensaje de apelación al voto útil y que hay gente que "a lo mejor la alegría" de votar a Vox se la da "en las europeas" de mayo, no el 28 de abril. "Es absurdo mirar ahora las encuestas", insisten desde la cúpula del PP.

CASADO RECUERDA LO QUE DECÍAN LAS ENCUESTAS EN 2016

Casado, que ha asistido al acto de homenaje a las víctimas del 11 de marzo en el Bosque del Recuerdo en el madrileño Parque del Retiro, ha recordado que las encuestas publicadas en 2015 y 2016 "daban un cuádruple empate en el resultado" y, al final, en las últimas generales el PP "sacó 102 escaños a Ciudadanos y 50 al PSOE".

Al ser preguntado si el PP se plantea dar un giro a su estrategia de precampaña, a la vista de esos sondeos, el líder del Partido Popular ha indicado que tienen que seguir "mandando el mensaje" a los españoles de que "se va votar solo una vez" y que no se volverá a las urnas hasta dentro de cuatro años.

En este sentido, ha resaltado que "solo" el PP es la "alternativa" al Gobierno que Pedro Sánchez pretende "reeditar con los independentistas, los comunistas de Podemos y el aval de los batasunos".

Por eso, ha dicho que cada ciudadano tendrá que ver a dónde va su voto porque puede ocurrir que el apoyo a otros partidos constitucionalistas, como Cs o Vox, se materialice en escaños para la izquierda en algunas provincias.

"Por tanto, quien quiera garantizar que haya una alternativa de cambio a Pedro Sánchez, la única posibilidad es votar al PP. O dicho de otra forma, quien quiera mantener unida España, que no desuna el voto", ha proclamado Casado.

GARCÍA EGEA: "O GOBIERNA SÁNCHEZ O GOBIERNA CASADO"

En parecidos términos se ha expresado el secretario general del PP al asegurar que en las generales hay "dos opciones: o gobierna Sánchez o gobierna Casado". "No existe más opción que esa", ha abundado.

En este sentido, ha indicado que puede "entender" que haya gente que esté "defraudada, disgustada o enfadada con lo que el PP haya podido hacer en el pasado", pero "hoy no es momento para desahogarse".

"Hoy no es momento para votar a otras opciones que no sean el PP porque al final, de estas elecciones van a salir los próximos cuatro años", ha afirmado, para recalcar que "algo que no sea un apoyo directo a Pablo Casado es darle más minutos a Sánchez en la Moncloa".

VE "ANSIA DE CAMBIO" EN LA CALLE

García Egea, que ha pronunciado una conferencia en el Colegio de Ingenieros de Caminos en Madrid, ha señalado que las encuestas "no reflejan la situación real de la calle" porque él lo que ve es "ansia de cambio".

"El PSOE suele ganar en las encuestas, pero luego es el PP el que gobierna a través del apoyo de los españoles y el último ejemplo lo hemos tenido en Andalucía", ha afirmado, en alusión a las previsiones que hicieron los sondeos de que ganaría Susana Díaz.