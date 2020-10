Casado: "Este Gobierno que todos veis con larga vida va a durar mucho menos de lo que pensáis algunos"

Sigue sin aclarar si el PP se abstendrá o votará 'no' a la moción de censura de Vox, que él habría presentado "si tuviera los votos"

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha mantenido este martes la incógnita sobre si el Grupo Popular votará "no" o se abstendrá en la moción de censura de Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez y ha recalcado que la hubiera presentado él mismo si tuviera los votos. En cualquier caso, ha augurado que el Ejecutivo no tendrá "larga vida" como apuntan "todos" porque lo tiene "muy crudo" en el plano económico.

"Este Gobierno que todos veis con larga vida va a durar mucho menos de lo que pensáis algunos y, si no al tiempo", ha manifestado Casado en una entrevista en esRadio, que ha recogido Europa Press, al hilo de una pregunta sobre esa moción de censura de Vox.

Además, Casado ha recomendado leer lo que se decía este fin de semana en Europa o en Washington: "Y es que por mucho que rieguen de dinero público la economía, este Gobierno lo tiene muy crudo y tiene que haber una alternativa ya preparada para tomar las riendas".

LA MOCIÓN DE CENSURA Y LA "ESTRATEGIA CHAVISTA"

Al ser preguntado por el sentido de voto del PP en esa moción de Vox, Casado no lo ha aclarado alegando que no hay ni fecha de debate para esa iniciativa del partido de Santiago Abascal. Precisamente este martes la Mesa del Congreso analizará esa moción, un primer trámite que ayudará a calcular la posible fecha de debate.

El líder del PP ha indicado que al Gobierno "le interesa mucho dilatar los plazos" porque lo que quieren es que hablen de esa iniciativa, en una "estrategia chavista" de "intentar dividir la oposición como, a su juicio, hicieron ante las generales de abril y noviembre. "Mientras vayamos tres partidos contra dos, la ley electoral en España va a hacer que con más votos el centro-derecha pierda las elecciones", ha agregado.

Después de que el expresidente José María Aznar apostase por votar "no" a esa moción de censura de Vox, Casado ha señalado que el PP va a seguir con la estrategia de su partido, que consiste en denunciar lo que hace "mal" el Gobierno de Sánchez.

"Hemos dicho desde el principio que no vamos a apoyarla. Si tuviéramos los votos, que ahora no los tenemos porque dependemos de que Bildu, CUP o JxCat la apoyaran y eso no va a pasar, sería yo el que la hubiera presentado", ha manifestado.

Casado ha insistido en que "no suman" y que si hubiera "una mayoría alternativa" en el Congreso el propio PP habría dado ese paso adelante. Además, ha señalado que la mayoría de mociones que se han presentado en España no han tenido "mucho efecto".



BAJADA EN LAS ENCUESTAS POR EL CASO KITCHEN

En cuanto a la bajada del PP que recogen algunas encuestas como la elaborada por Gad3, que apunta además a una subida de Vox, Casado ha puesto de relieve la mejora de posiciones de su partido, que está "14 escaños por encima" de los resultados cosechados por el PP en noviembre.

"Crecer 14 escaños y ser el único partido que crece, no es para que se me atragante el café", ha dicho. A su juicio, cuando los españoles vean que hay un empate técnico "verán que hay que unir el voto" en torno al PP, "la única opción de centro-derecha que puede gobernar en España".

Tras asegurar que él "quiere ganar de una vez a Sánchez, que se vaya y deje esta pesadilla económica", ha indicado que los casos de presunta corrupción que han afectado a su partido es lo que "ha costado tanto al PP en las encuestas".

"Esa encuesta --la de GAD3-- coincide con el caso Kitchen. Y nada tiene que ver esta dirección nacional con ese caso y quien haya hecho algo mal, lo va a pagar", ha manifestado, en alusión a la operación de presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Además, ha subrayado que el PP "echó de sus listas" electorales a los que ya "tenían sombra de sospecha" (Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez) y ha destacado que el PSOE que dirige Pedro Sánchez no puede dar "lecciones" porque tiene a "tres ministros que eran consejeros de Chaves y Griñán", expresidentes de la Junta Andalucía afectados en el caso de los ERE.

"Sánchez tiene al partido de su vicepresidente imputado; al secretario de Estado de Turismo imputado; tiene a un enchufado, que es su amigo del colegio creándole una dirección general; tiene a tres ministros con problemas de sociedades opacas como Pedro Duque, Isabel Celáa y Nadia Calviño; y otros tres que votaron en el consejo de gobierno de Chaves y Griñán el mayor fraude europeo al erario público con los ERES", ha afirmado, para solicitar "un poco de ponderación" y "poner las cosas en sus justos términos".

A su entender, cuando se explique el compromiso del PP con la generación y lo que ocurre en partidos como el PSOE, esas encuestas "volverán" a recoger los datos que daban al PP en julio cuando "no estaban a 14 escaños sino a tres" de los socialistas.

RELACIÓN CON ÁLVAREZ DE TOLEDO

Ante reiteradas preguntas de los oyentes por la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz del Grupo Popular en el Congreso, ha indicado que sus "desencuestros" con ella fueron sobre el Rey y su propuesta de gobierno de concentración.

En cualquier caso, ha indicado que la propia Álvarez de Toledo ha señalado públicamente que tienen una "relación cordial" y se han cruzado mensajes, entre otras cuestiones para hablar de iniciativas relacionadas con la defensa de la unidad nacional. Así, ha señalado que este martes se reúne con Nicolás Redondo y Francesc de Carreras para "ahondar en ese espacio constitucionalista" en el que "caben los socialdemócratas del antiguo PSOE hartos de esta deriva" de Pedro Sánchez.