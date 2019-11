Casado pide a Sánchez coherencia y asumir responsabilidades por los ERE tras "censurar injustamente" a Rajoy

Actualizado 19/11/2019 16:50:35 CET

PARTIDO POPULAR

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha pedido este martes al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, que sea "coherente" y asuma "responsabilidades" tras la condena a cargos socialistas por el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) porque, según ha recordado, llegó al poder "censurando injustamente a un gobierno honesto" que presidía Mariano Rajoy.

Esa sentencia de los ERE que ha dado a conocer la Audiencia Provincial de Sevilla --casi un año después desde el final del juicio y cerca de nueve años desde que se abrió la instrucción de la causa-- condena al expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, a seis años de cárcel y 15 de inhabilitación, mientras que su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación. El fallo también recoge nueve años de inhabilitación para Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, entre otros cargos socialistas.

En un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press, Casado ha subrayado que Sánchez "llegó al poder censurando injustamente a un gobierno honesto". "Ahora debe ser coherente y asumir responsabilidades por el mayor caso de corrupción de la historia de España, que ha condenado a dos expresidentes del PSOE y de la Federación que le aupó a la Secretaría General", ha manifestado.

En parecidos términos se ha expresado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, que ha emplazado al presidente del Gobierno en funciones a "asumir responsabilidades políticas" tras la sentencia del caso de los ERE, "el mayor caso de corrupción de la historia de España". Es más, ha preguntado a Podemos, su "socio" en un posible Gobierno de coalición, qué "piensa" sobre este fallo "demoledor" y si también ahora está dispuesto a presentar una moción de censura como planteó tras el fallo sobre la Gürtel.

"Si el señor Sánchez no da hoy la cara y no asume hoy responsabilidades políticas por el robo de dinero destinado a los parados andaluces, está inhabilitado para seguir siendo presidente ni siquiera en funciones del Gobierno de España", ha afirmado García Egea, que no ha pronunciado la palabra dimisión en ningún momento durante la conferencia de prensa que ha ofrecido en la sede del PP tras el comité de dirección que ha presidido Casado.

Antes de la comparecencia de García Egea, el PP ha difundido un vídeo que recoge las palabras que pronunció en su día Sánchez en defensa de la honorabilidad de los expresidentes andaluces y sus declaraciones prometiendo ser "implacable" contra la corrupción. "Ni regeneración, ni progreso, ni dignidad", añaden los 'populares' en el mensaje que

acompaña a la cinta.