CC critica que el PSOE, tras cinco días quejándose del "fango", use la comisión del Congreso contra el PP de Almería

Los socialistas dice que los 'populares' tiene el "síndrome de Diógenes" de la corrupción y ya ni "la huelen"



MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Coalición Canaria ha contrastado las quejas del PSOE sobre una supuesta "máquina de fango" con el desarrollo de la comisión de investigación del Congreso sobre la contratación de emergencia en pandemia, pues en la sesgunda sesión se ha quitado el foco del Gobierno para ponérselo al PP de Almería.

Ha sido la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, quien ha querido dejar constancia de su "preocupación" por los derroteros que está tomando esta comisión, reprochando al PSOE su interrogatorio a un cargo provincial del PP.

"En las últimas horas he oído hablar de regeneración, de fango, de bulos, de fake news; vengo aquí y parece que no ha pasado nada en los últimos seis días y que vamos a peor", se ha quejado, tras afear al portavoz socialista su empeño en "tratar de probar que los comparecientes son culpables de una manera u otra".

La comisión ha recibido en sesión vespertina al vicepresidente segundo de la Diputación de Almería, Fernando Giménez Giménez, también secretario de Organización en la dirección provincial del partido, para interrogarle por el conocido como 'caso de las mascarillas' de Almería.

Por este caso fue detenido en 2021 Óscar Liria, vicepresidente tercero de la diputación andaluza, que está investigado por el presunto cobro de comisiones por la adjudicación de un contrato para la compra de mascarillas por el que esta institución pagó 2,36 millones de euros.

¿QUÉ FUE DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA?

Las comparecencias han provocado un nuevo enfrentamiento entre el PSOE y el PP. El portavoz del PP, Carlos Rojas, ha denunciado que durante el interrogatorio al que se ha sometido Liria por la mañana, el PSOE ha utilizado "recortes de prensa manipulados". "Estamos aquí para buscar la verdad, pero no desde el fango, la confrontación y faltando a los derechos de los comparecientes. Hay que respetar la presunción de inocencia", ha clamado.

En la misma línea, Rojas ha acusado al portavoz socialista, Juan Antonio González Gracia, de haber "causado un daño irreparable" a Giménez Giménez por someterle a un interrogatorio basado en una "selección de pruebas sesgada" y durante el que se ha filtrado parte de un sumario que está declarado secreto.

El propio compareciente ha recriminado al diputado del PSOE que hubiera reproducido una parte del sumario que no había publicado --en concreto, una conversación de un grupo de whastapp--, y le ha responsabilizado de estar revelando unos datos que están bajo secreto porque el PSOE tiene acceso al sumario al estar personado en la causa.

Tanto Rojas como el portavoz de Vox, Carlos Flores Juberías, han instado a González Gracia a desvelar de dónde había sacado los datos que estaba utilizando en su interrogatorio. El portavoz socialista ha replicado explicando que los había obtenido de una noticia publicada por el diario 'El País' en una fecha concreta.

Y todo ello después de haber acusado al PP de tener "el síndrome de Diógenes con respecto a la corrupción". "Acumula toneladas de corrupción en su casa, pero como lleva tantos años conviviendo con ella, se ha convertido en algo natural. No les huele, no les estorba, no les produce náuseas. Conviven con ella", ha expuesto.

UNA TRAMITACIÓN "BRILLANTE"

Por contra, Giménez ha defendido que el contrato se tramitó de forma "brillante" por los funcionarios que participaron y ha admitido que la propuesta de contratación formal la hizo él mismo. Según ha detallado pasó esa propuesta los técnicos que realizaron el resto de trámites. Giménez ha acudido al Congreso acompañado del funcionario que se encargó de ese procedimiento.

Además, ha remarcado que fueron de las pocas administraciones que adjudicaron contratos de emergencia pidiendo una segunda oferta (solicitada por el funcionario presente en la comisión) antes de elegir a cuál encargaban la compra del material sanitario y que optaron por Azor Corporate, por ser la más barata.

En su comparecencia matutina Liria había indicado que fue él quien presentó a esta empresa pero Giménez ha dicho que él habló directamente con la compañía cuando le contactaron desde la empresa y que sólo mantuvo contacto telefónico primero y por mail después con su administrador, Kilian López.

También ha dicho desconocer si López cobró o no comisiones por intermediar con la empresa china a la que adquirieron el material pero que, en todo caso, eso es un tema interno de la empresa, del que la diputación no tenía por qué estar informada.

En todo momento ha sostenido que ellos trabajaron bien, cumplieron con su deber porque las mascarillas sirvieron "para salvar vidas" y, aunque llegaron con retraso porque había problemas en las aduanas, todo se desarrolló según lo convenido. "Siempre, siempre, siempre hemos actuado de manera honrada, justa e intachable. Me siento profundamente orgulloso de todo ello", ha subrayado.

Asimismo, ha indicado que, en contra de lo que había afirmado el portavoz socialista, la diputación no está siendo "investigada" aunque sí está personada en la causa para saber si resultó "perjudicada" por la operación.

También ha recordado que la propia diputación creó una comisión de investigación sobre lo sucedido, que presidió Ciudadanos, y se ha comprometido a remitir al Congreso sus conclusiones. Según ha explicado, tras la investigación se concluyó que no había ninguna responsabilidad que achacar al Gobierno de la diputación o a sus funcionarios y que Liria ya había asumir su eventual responsabilidad política al haber sido cesado.

González Gracia le ha instado a explicar si está o no imputado en esa causa, pero el compareciente se ha limitado a señalar que cuando sea llamado a declarar en el juzgado le dirán en calidad de qué le citan y ha recordar que "los tres últimos secretarios generales del PSOE de Almería sí que están investigados". Además, ha dejado claro que "jamás" ha "recibido ningún tipo de comisión, de dádiva, de recompensa". "Soy un hombre de absolutas convicciones morales y éticas", ha remachado.