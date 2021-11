CCAA de distinto signo político se alinean para exigir al Gobierno el mantenimiento del Fondo Covid en 2022

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía (i), Juanma Moreno; conversa con la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno de España, María Jesús Montero (d), junto al alcalde de Sevilla, Juan Espadas (c), a la espera de la llegada de los Reyes de

Varias comunidades autónomas de distinto signo político se han pronunciado a lo largo de estos días para exigir al Ministerio de Hacienda que renueve en 2022 el Fondo extraordinario que dispuso para las autonomías en 2020 y 2021 para ayudarlas a paliar los efectos económicos provocados por la pandemia del coronavirus. Se quejan de que el Covid-19 aún no ha terminado, y algunos Ejecutivos autonómicos advierten de que puede ser un problema estructural.

Así se han ido expresando varios Gobiernos autonómicos como los de Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia o Cataluña, entre otros, en un momento en el que además está sobre la mesa la negociación de la reforma del modelo de financiación autonómica, con al menos tres bloques de CCAA reclamando que prime un criterio distinto.

El Gobierno movilizó en el año 2020 una partida de 16.000 millones, denominado 'Fondo Covid-19', mientras que en el 2021 el dinero destinado a las CCAA para ayudar a paliar los efectos del Covid ascendieron a 13.000 euros asignados a este fondo a través de los presupuestos generales del Estado (PGE).

Sin embargo, las comunidades se quejan ahora de que en el proyecto de cuentas públicas que el Gobierno ha presentado para el año 2022 se ha eliminado este fondo extraordinario. De hecho, algunas formaciones como ERC han intentado corregir este hecho a través de una enmienda, que ha sido aplaudida por el 'barón' socialista Emiliano García-Page.

PARTIDAS VINCULADAS A ESTOS FONDOS

Es más, algunos Ejecutivos autonómicos como los de la Comunidad Valenciana o Andalucía han incluido en sus respectivos proyectos de presupuestos para el próximo ejercicio partidas destinadas a las necesidades que genera la pandemia del coronavirus. En el caso de Andalucía han sido más de 1.000 millones y en el de Valencia, 900 millones.

Esto provocó la semana pasada el aviso de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, de que las cuentas de la Junta de Andalucía para el año 2022 "inflan las previsiones de ingresos" con unos "1.000 millones de euros" derivados de "un supuesto fondo COVID que no existe" en el proyecto de los presupuestos generales del Estado.

Ante esto, la Junta ha replicado a Montero que no solo Andalucía ha incluido en su proyecto de presupuestos una partida vinculada al fondo, puesto que "lo han hecho también" otras regiones como "Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha".

"Pero como son comunidades autónomas que gobierna el PSOE, la ministra Montero no ha dicho ni pío y sólo nos ataca a nosotros", ha criticado el portavoz de la Junta, Elías Bendodo, que ha recordado que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) avisó de que el 40% del gasto covid de las CCAA se va a convertir en estructural.

CATALUÑA PIDE MOVILIZARSE

Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, Jaume Giró, ha desvelado que ha hablado con sus homólogos de otras comunidades autonómas para que se movilicen y todos reclamen la renovación del fondo covid en los PGE.

El dirigente catalán ha precisado que en su conversación con los Consejeros de otras regiones, les ha visto preocupados. Por este motivo, les ha pedido que los verbalicen y hagan "oír su voz" sobre esta cuestión, al margen de intereses partidistas.

No obstante, Giró ha confiado en que finalmente el Gobierno renovará los fondos Covid para atender las necesidades sociales generadas por la pandemia: "No estoy convencido porque tenga una información, sino porque hay cosas que son como son. Estoy convencido de que Castilla y León, Andalucía o Extremadura pedirán lo mismo", ha añadido.

UN GASTO EXTRA DEL 40%

Los datos ofrecidos por la AIReF del gasto extra del 40% por la pandemia también han sido utilizados por el presidente de Murcia, Fernando López Miras, para reclamar al Gobierno que movilice de nuevo este fondo.

"Me parece inadmisible y lamentable. No se puede estar elevando el techo de gasto del Gobierno de España, subiéndose los sueldos los ministros, los asesores, el presidente; no se puede estar haciendo política partidista con los PGE y mientras axfisiando a las CCAA, bajando los envíos de presupuestos precisamente para financiar algo tan importante como son los gastos de la pandemia", ha subrayado.

También el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha insistido a lo largo de esta semana en reclamar al Gobierno central un fondo Covid para el próximo año que permita a las comunidades autónomas sufragar el sobrecoste de la "gestión cotidiana" de los servicios sociales, Educación y Sanidad.

Por su parte, en Galicia, se aprobó una resolución impulsada por el PP gallego, con apoyo del BNG y el rechazo del PSOE, para precisamente reclamar al Gobierno central este fondo en los presupuestos para el año que viene.