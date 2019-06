Celaá abre la puerta a incorporar a miembros designados por Podemos en el Gobierno, pero sin llegar a una coalición

Publicado 31/05/2019 14:58:23 CET

Sitúa la investidura en la "primera o segunda semana de julio" y ve "lamentable" apelar a la repetición de las elecciones

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha abierto este viernes la puerta a incorporar a miembros "designados" por Podemos en el futuro gabinete de Pedro Sánchez, si bien ha dejado claro que, de concretarse, en ningún caso podría considerarse a este Ejecutivo una coalición.

De esta forma la portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Celaá, se alineaba con lo dicho este jueves por el titular de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, quien también abrió la posibilidad a que entrara en el Gobierno algún miembro de Podemos, si bien eso no supondría renunciar al objetivo del Ejecutivo de conformar un gabinete "de orientación socialista".

El revuelo producido por las palabras de Ábalos motivó una matización posterior, en la que el ministro remarcó que la pretensión del PSOE es configurar un Gobierno socialista abierto a independientes de prestigio y que, en cualquier caso, la decisión de incorporar o no a personas vinculadas a Podemos compete en última instancia a Pedro Sánchez.

Este viernes, Celaá ha reforzado lo dicho en un primer momento por Ábalos, empezando por remarcar que en ningún caso se puede llamar coalición a un gobierno formado por dos fuerzas políticas en la que la primera de ellas es mucho más numerosa que la segunda y que juntas, además, no suman mayoría absoluta, como sucede en este caso.

"Generalmente se llama gobierno de coalición al formado por fuerzas políticas con peso semejante y configuran juntas una mayoría absoluta, con lo cual no se requeriría apoyo de ninguna otra fuerza política", ha señalado.

"El hecho de que entraran personas independientes, que así lo formuló Ábalos, al Consejo de Ministros no puede considerarse eso un gobierno de coalición ni tampoco descarta que puedan ser personas que se alinean más con unas ideologías que con otras, es decir personas que pudieran ser designadas por otras fuerzas, en este caso creo que mencionó Podemos", ha indicado.

Celaá no ha confirmado si Sánchez se ha visto recientemente con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y ha recordado que es en última instancia al presidente del Gobierno al que le compete configurar su gabinete de ministros.

LA RONDA DEL REY, LA SEMANA PRÓXIMA

La portavoz ha situado en la "primera semana de julio o segunda" la fecha problable de la investidura y ha avanzado que es "muy posible" que la ronda de contactos del Rey con los partidos de cara a designar un candidato a la investidura se inicie "la semana próxima".

Preguntada por la amenaza de Podemos de no apoyar la investidura de Sánchez si no se les garantiza su entrada en el Gobierno, Celaá ha advertido de que sería "lamentable que se hiciera apelación o se instalara la opinión de otras elecciones" cuando los resultados del 28 de abril han sido, a su juicio, "lo suficientemente inequívocos para que España no necesite" otros comicios.

"Ahora toca a las fuerzas políticas trabajar y convertir ese ejercicio de los derechos de la ciudadanía en acuerdos", ha señalado, pidiendo "tiempo" para esas negociaciones.

A la portavoz también se le ha preguntado por las negociaciones que va a iniciar la candidata socialista a la Presidencia de Navarra, María Chivite, para intentar formar un gobierno progresista pese a haber sido segunda fuerza, por detrás de la coalición Navarra Suma, y si estas negociaciones están relacionadas con la investidura de Pedro Sánchez, para la que el PSOE aspira a conseguir el apoyo del PNV, que quiere a su vez que su marca en Navarra, Geroa Bai, se mantenga en el Gobierno de Navarra.

Evitando dar pistas, Celaá ha señalado que los partidos están "emergiendo" de una campaña electoral, por lo que ahora se abre un "tiempo de silencio" en el que habrá que "esperar a que las posiciones" de unos y otros "se vayan decantando".

Sí ha querido reconocer la colaboración que el Gobierno de España ha venido teniendo con el PNV, con quien los socialistas tienen un gobierno de coalición en Euskadi. "Nuestra colaboración y actitud favorable para llegar a acuerdos con el PNV es conocida y queremos seguir en esa línea", ha señalado.

En el caso concreto de las negociaciones para formar Gobierno en Navarra, se ha limitado a señalar que Chivite sería una "excelente presidenta".