El CGPJ estudia una queja contra el juez Peinado por una supuesta filtración en el 'caso Begoña Gómez'

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha comenzado a estudiar una queja presentada contra el juez Juan Carlos Peinado por una supuesta filtración a la prensa en la causa en la que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según ha avanzado 'eldiario.es' y han confirmado fuentes del órgano de gobierno de los jueces a Europa Press, el CGPJ ha abierto una diligencia informativa tras recibir una queja por esos supuestos hechos y en el procedimiento determinará si hay material disciplinario suficiente para abrir un expediente o si, por el contrario, se archiva.

La queja se dirige contra Peinado como juez instructor de la causa en la que investiga a Gómez por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo profesional.

Cabe recordar que, en agosto de 2025, el Poder Judicial ya abrió diligencias informativas a Peinado por una queja presentada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tras su declaración como testigo en la misma causa.

Bolaños amplió su queja después de que el Tribunal Supremo archivara la exposición razonada que envió Peinado pidiendo investigar al ministro por presuntos delitos de malversación, en relación al nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Gómez en Moncloa, y de falso testimonio, en el marco de su declaración como testigo en el procedimiento.

El ministro presentó quejas por presuntas irregularidades de Peinado durante el interrogatorio que le hizo en su despacho de Moncloa, en el que el magistrado reprochó al ministro que contestara con "evasivas" a sus preguntas, advirtiéndole de que se iba a ver "obligado" a acordar un careo para contrastar sus respuestas. También le dijo: "No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa".