El CGPJ frena un concurso de traslado tras la queja de una juez por reservar una plaza para otra con discapacidad

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha suspendido la publicación de la convocatoria del concurso de traslado entre jueces en expectativa de destino de la 73ª promoción de la carrera judicial, tras la queja de una de sus integrantes por la reserva de una plaza concreta por razón de discapacidad para otra compañera.

Según ha informado el CGPJ, la Comisión Permanente acordó el pasado 23 de septiembre publicar la convocatoria disponiendo que en las bases se haría constar la reserva de una plaza concreta, por razón de discapacidad, para una de sus integrantes.

Otra juez presentó un recurso solicitando la suspensión cautelar al considerar que la compañera para la que se reservaba la plaza debería especificar qué plazas se ajustan a su situación, limitadas a una sola provincia, para que tuviera asegurada una, pero que la elección de los destinos concretos debería hacerse por estricto orden de escalafón.

La Comisión Permanente, en su reunión de este martes, ha accedido a la petición de suspensión cautelar, frenando así la publicación de la convocatoria del concurso de traslado en el Boletín Oficial del Estado.