CGPJ.- Malestar en JpD por la propuesta de Zapatero de que Dívar presida el CGPJ con De Rosa Torner de vicepresidente

Algunos de sus vocales se plantean la posibilidad de votar en contra de De Rosa pero descartan un veto en bloque a Dívar

La iniciativa del líder del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, de proponer al presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, para dirigir el CGPJ y el Tribunal Supremo con Fernando de Rosa Torner como vicepresidente, ha generado cierto "malestar" en el seno de la asociación judicial progresista, Jueces para la Democracia (JpD), algunos de cuyos miembros designados como nuevos vocales se plantean la posibilidad de votar en contra el ex conseller del PP en la Comunidad Valenciana y, en menor medida, contra la candidatura de Dívar, según informaron a Europa Press fuentes cercanas a esta asociación.

Esa ha sido la conclusión de la reunión que en el mediodía de hoy han celebrado la cúpula directiva de esta asociación y sus vocales, que mañana jurarán ante el Rey, precisaron las mismas fuentes.

Precisamente, los vocales de JpD --todos ellos elegidos a propuesta del PSOE-- se reunirán a última hora de esta tarde con el portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Antonio Alonso, quien, junto a su homóloga popular, Soraya Sáenz de Santamaría, ha llevado el peso de las negociaciones para la renovación del Consejo. Estos vocales podrían aprovechar este encuentro con Alonso para escenificar este malestar, informaron fuentes parlamentarias.

El principal motivo de controversia es la propuesta para la Vicepresidencia. Desde JpD critican el marcado pasado político de De Rosa Torner, ex conseller de Justicia y Administraciones Públicas de la Comunidad Valenciana y recuerdan que, en caso de materializarse su nombramiento como 'número dos' del Consejo, "sería el presidente en funciones cuando Dívar no estuviese y que además sería el encargado de elaborar el orden del día".

Asimismo, aunque desde Jueces para la Democracia valoran la trayectoria de Dívar, no obvian su caracter conservador, por lo que no ocultan su preocupación por que esta dirección del Consejo "podría marcar los tiempos y decantar el equilibrio en contra de la mayoría del máximo órgano de gobierno de los jueces".

Es por ello que, según las mismas fuentes, algunos vocales de JpD podrían estar estudiando la posibilidad de tomar alguna medida en contra de la candidatura de De Rosa Torner como vicepresidente como votar en su contra. "No se puede descartar esa posibilidad", aseguraron estas fuentes que, sin embargo, cerraron la puerta a algún tipo de iniciativa en contra de la designación de Dívar. "No se puede descartar que alguno no vote a favor y no haya unanimidad pero en cualquier caso no sería significativo", explicaron fuentes cercanas a la asociación.

Como argumento en contra de De Rosa Torner, desde JpD recuerdan además que sería la primera vez que se designase a un vicepresidente que no perteneciese a la carrera judicial. Este vocal, aunque es magistrado en excedencia, fue uno de los tres juristas de reconocido prestigio avalados por el PP, ajeno a la lista de 36 magistrados que presentaron las asociaciones.

"Además del fondo", otro motivo de malestar han sido "las formas" con las que se ha hecho pública la propuesta. Las fuentes consultadas recordaron que son los vocales los que deben designar a su presidente sin injerencias externas y en ese sentido acusaron al Gobierno de "desfachatez".

EL COSTE DE GARZÓN.

Tras conocerse la propuesta de Dívar se dispararon las especulaciones entre miembros de la judicatura sobre los cambios que su ascensión a la presidencia del CGPJ y el Supremo producirán en la Audiencia Nacional. De entre todas, destaca la de presuponer que el acuerdo entre PP Y PSOE para promocionar a Dívar conlleve la designación del juez Baltasar Garzón en la presidencia de la Audiencia Nacional.

A este respecto, los diferentes magistrados consultados difieren en valorar si una eventual presidencia de Garzón en la Audiencia Nacional no supondría una pérdida real de decisión de este magistrado sobre diferentes asuntos, como es el de la investigación de la Memoria Histórica. Ello porque, al ser el presidente de este órgano un cargo esencialmente institucional, sin poder de decisión directa sobre los asuntos que, en todo caso, son objeto de apelación ante la Sala de lo Penal, presidida actualmente por Javier Gómez Bermúdez.

El propio Garzón aseguró hoy a los periodistas que le preguntaron sobre este asunto que él no tiene intención de presentarse como candidato a la presidencia de la Audiencia Nacional, un cargo que, de quedarse vacante, dependerá de la obtención por el finalmente elegido de un apoyo de tres quintos (13 votos de los 21) por parte del nuevo Consejo del Poder Judicial.

CINTURA DE DIVAR

Desde otros sectores de esta asociación progresista de jueces se destacó sin embargo, un perfil algo más desconocido de Dívar, como es su "cintura" para negociar y obtener el consenso de diferentes sectores.

Estas mismas fuentes señalaron que su nombramiento podría interpretarse como un intento de lograr "el revulsivo que hace falta", el hombre que logre dirigir el Consejo con un nuevo estilo, diametralmente opuesto a la imagen de órgano de instrumentalización política que ha mostrado el Consejo ante la opinión pública durante los últimos años.

En todo caso, desde diferentes sectores se pide "prudencia" para dejar a los nuevos vocales discutir y elegir el próximo miércoles al que será su presidente y, en todo caso, dar un "margen de confianza" al nuevo órgano de gobierno de los jueces y al que será su cabeza visible.