El CGPJ pide a Justicia renovar el protocolo de refuerzo de tribunales para "evitar demoras" como en Ceuta

Archivo - Fachada del Consejo General del Poder Judicial, a 28 de marzo de 2023, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reclamado al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la convocatoria de la Comisión Mixta entre ambos órganos para "ultimar" el texto del protocolo de medidas de apoyo y refuerzo de los tribunales, con el objetivo de "evitar demoras" en situaciones de carácter "urgente" como las de Ceuta.

"La ratificación del protocolo, que fue firmado en 2019, permitiría agilizar la adopción de dichas medidas y evitar demoras en su aplicación, especialmente en aquellos supuestos que revisten carácter urgente como el que afecta a la ciudad autónoma de Ceuta", ha informado el órgano de gobierno de los jueces en una nota, tras la reunión extraordinaria de la Comisión Permanente de este martes para evaluar la situación de los órganos judiciales ceutíes tras la crisis migratoria.

Además, la Comisión Permanente ha tomado conocimiento las medidas de refuerzo adoptadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla para el Tribunal de Instancia de Ceuta, que incluye un calendario de doble guardia de jueces y una oferta de comisión de servicio para reforzar plazas judiciales de instrucción, guardia y violencia sobre la mujer, entre otras.

El refuerzo, anunciado a última hora de la tarde de ayer, lunes, por el CGPJ, se produjo después del envío de una carta por parte del secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, al secretario general del órgano de gobierno de los jueces, Miguel Hernández, en la que el Gobierno urgía al Poder Judicial a tramitar la solicitud para el refuerzo de los tribunales de la ciudad autónoma.

De hecho, la Comisión Permanente también ha tomado conocimiento formal de la comunicación remitida por el secretario de Estado de Justicia al secretario general del CGPJ.

Asimismo, el órgano de gobierno de los jueces ha trasladado que la comisión de servicio para el refuerzo de las plazas 1 a 6 de la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta cuenta, hasta ahora, con cuatro peticiones.