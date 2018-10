Chivatazo.- Pons advierte a Camacho: o da explicaciones o recoge sus papeles y se va de Interior

Actualizado 27/01/2010 11:30:03 CET

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons, consideró hoy que el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, bien está preparando "una explicación larga" para aclarar si puede estar implicado en el caso 'Faisán' o está "recogiendo sus papeles" para "marcharse".

González Pons se pronunció así en una entrevista en Cuatro recogida por Europa Press respecto a una información que publica el diario 'El Mundo' y que indica que el 'número dos' de Interior llamó al director general de la Policía Víctor García Hidalgo al teléfono que éste último utilizaba para ponerse en contacto con la banda terrorista ETA durante el llamado proceso de paz.

A pesar de que admitió no tener interés en "reavivar la polémica" con el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, González Pons se refirió a las informaciones que apuntan la posibilidad de que "el secretario de Estado pueda estar implicado" en el chivatazo a la red de extorsión de la banda terrorista y que haya "dirigentes políticos que traicionaron a la Policía evitando una detención de ETA".

"Estoy convencido de que el secretario de Estado está preparando una explicación larga para dar a la opinión pública o está recogiendo sus papeles porque se va a marchar ya que es insostenible que dirige la Policía una persona que puede estar implicada en una traición a la Policía a favor de ETA", dijo.

"No quiero reavivar la polémica con el ministro Rubalcaba y menos en las circunstancias por las que pasa el Ministerio del Interior", prosiguió el portavoz popular, para añadir: "Al contrario, me gustaría darle algún tipo de apoyo para que la crisis que vive el Ministerio del Interior no afecte al trabajo que tiene que hacer ahora bien".

¿NADIE ESCUCHA MÁS DE LO QUE DEBE EN INTERIOR?

El portavoz del PP también se refirió a la carta que, al parecer, envió a este diario nacional Camacho advirtiendo de la ilegalidad de la posible investigación de sus llamadas telefónicas. Tras leer al 'número dos' "quejarse de que quizá haya podido ser escuchado ilegalmente por la Policía que él mismo dirige", González Pons lanzó una pregunta: "¿Cree que en un Ministerio del Interior tienen todos claro que nadie escucha y mira más de lo que debe?".

Finalmente, apostó por la necesidad de formalizar una ley orgánica que regule el Sistema de comunicaciones Sitel y aseguró que el PP "está trabajando en ello".

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró el lunes que el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, no ha sido objeto de investigación del 'caso Faisán'.