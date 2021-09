Chivite anuncia una bajada de la presión fiscal a rentas bajas y medias

PAMPLONA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que "la decisión está tomada" y se va a realizar una reforma fiscal para bajar la presión fiscal a las rentas bajas y medias. Según ha indicado, "ahora internamente tenemos que ver hasta donde llegamos, hasta donde son esas rentas medias, los distintos escenarios y luego negociarlo con los grupos que sustentan al Gobierno".

"La decisión de que va a haber una rebaja fiscal ya está tomada y parece que todos los grupos estarían por la labor por las opiniones que hemos escuchado", ha manifestado Chivite, en una entrevista a la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

Según ha indicado, lo "lógico" sería pensar que esas rentas medias serían en torno a unos 40.000 euros en una renta familiar, pero ha incidido en que "tenemos que ver qué disposición económica tiene el Gobierno y el acuerdo con los socios".

En cuanto a los Presupuestos para 2022, Chivite ha comentado que no ha llamado todavía a los grupos de la oposición para negociar las cuentas hasta que "no esté más diseñado" el presupuesto. "No es el momento todavía, cuando tengamos el anteproyecto será el momento de iniciar las conversaciones con todos los grupos", ha aseverado.

Según ha indicado, "nosotros como Gobierno siempre hemos establecido diálogo con las formaciones políticas" y ha destacado que le gustaría "ese ejercicio de responsabilidad por parte de los grupos de la oposición". "En el momento que estamos viviendo sería importante que todos los grupos políticos arrimáramos el hombro. Veremos a ver quién está dispuesto a acordar unos presupuestos que son tan importantes para la recuperación, por parte del Gobierno tenderemos la mano a todos los grupos ", ha aseverado.

LAS PISTAS DE BAILE Y BARRAS, "EN BREVE"

En otro orden de cosas, en cuanto a la pandemia de Covid-19, Chivite ha reiterado que esta semana se va a realizar un seguimiento de las últimas medidas de flexibilización adoptadas para "ver si tienen algún impacto" en los datos de Covid. Y ha destacado que "si seguimos en esta línea de bajada de la incidencia la idea es "flexibilizar todavía más las medidas", una flexibilización en horarios y aforos fundamentalmente.

"Ya no estamos hablando sólo del sector hostelería, porque también tenemos limitación de aforos en comercios y grandes superficies que tenemos que avanzar", ha expuesto la presidenta, para agregar que, de cara a la siguiente renovación de medidas, "también entrará que se puedan realizar encierros".

Ha valorado así los "pasos firmes de avance hacia la flexibilización y esa normalización" que se están dando y ha esperado poder recuperar "en breve" las pistas de baile y el uso de las barras en hostelería.

"Estamos todos con ganas de pasar página y los datos ya nos van indicando que la pandemia es una cosa casi superada, lo digo con muchísima prudencia. Los datos de cierre de la semana pasada con un 46% menos de casos positivos, la bajada de la presión hospitalaria y el éxito de la vacunación, con más del 76% de la vacunación con pauta completa, son buenos datos. Nos va a tocar seguir convivir con este virus, pero espero que en breve esto sea parte de nuestro pasado", ha manifestado.

En cuanto al proceso de vacunación, Chivite ha comentado que desde la Comunidad foral se están devolviendo vacunas excedentes al Gobierno central para que "las ceda a otros países".

COCHE ELÉCTRICO

Por otro parte, en relación al coche eléctrico, la jefa del Ejecutivo foral ha comentado que "lo fundamental más allá de polémicas interesadas es que el Grupo Volkswagen decida presentarse a la convocatoria de ayudas que el Ministerio va a sacar a finales de octubre o a principios de noviembre".

"Ahí se verá si realmente, más allá de declaraciones que ha podido hacer, apuesta por la electrificación en España, en su planta de Landaben y también en Martorell. Ahí veremos claramente si esa apuesta es real", ha expuesto Chivite.

Según ha indicado, "eso es lo que estamos esperando más allá de que nosotros, en lo que tiene que ver con la planta de Landaben, estamos trabajando en distintas cuestiones bien sea en vías cicables o en sacar la vía del tren de mitad de la fábrica". "Nosotros como Gobierno estamos poniendo todas las infraestructuras necesarias para facilitar las inversiones que tienen que hacer", ha remarcado.

En cuanto al TAV, ha puesto en valor el "impulso muy importante" dado para que "esta infraestructura deje de formar parte de los discursos y forme parte de la realidad". Y en cuanto a las críticas de Podemos a I-E a este proyecto, ha considerado que se trata de una visión "muy reduccionista", ya que el TAV "va a mejorar nuestras comunicaciones tanto para pasajeros como para mercancías".

Por otra parte, sobre las relaciones del Gobierno de coalición, María Chivite ha comentado que "la fórmula ha funcionado bastante bien, no digo que no tengamos nuestros roces, negociaciones internas, como en cualquier sitio" y ha afirmado que su apuesta política es "consolidar esta fórmula de Gobierno". "Venimos trabajando bien incluso en momentos de muchísima tensión, hemos sabido anteponer el interés general. En el seno del Gobierno se está trabajando bien", ha apuntado.