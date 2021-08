Ciudadanos, partidario de limitar por ley la inviolabilidad del Rey y protegerle como a todo "servidor público"

Bal dice que Juan Carlos I es un "defraudador" confeso que deberá responder ante la Justicia, pero no ser investigado por el Congreso

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, es partidario de la aprobación de una ley específica sobre la Corona que regule la inviolabilidad que la Constitución otorga al Rey y que sirva para proteger al jefe del Estado como a cualquier "servidor público".

Así lo explica Bal en una entrevista concedida a Europa Press en la que, en cualquier caso, avisa de que esa norma tendría que aprobarse con un "amplio consenso", un pacto del que garantiza que Ciudadanos formaría parte, pero en el que no ve a Unidas Podemos ni a los aliados independentistas del Gobierno.

A su juicio, esa ley debería servir para dejar claro que la inviolabilidad afectaría a los actos que lleva a cabo el Monarca como jefe del Estado, pero no a los que desarrolle en su vida privada. "Restringir la inviolabilidad a los actos de Estado me parece perfecto. Estaría bien ajustarlo, sería completamente coherente con el sistema general de protección de cualquier servidor público", señala.

Para Bal, sería "lógico" con la Constitución que se estableciera un "sistema de protección del jefe del Estado", pero "no en su vida particular". La institución del refrendo, explica, tiene precisamente que ver con eso: "La inviolabilidad no es que el jefe del Estado no responda, sino que lo hace el Gobierno cuando refrenda", puntualiza.

ENTIENDE LAS DEMORAS DEL SUPREMO CON EL EMÉRITO

Bal achaca la lentitud de la Fiscalía del Tribunal Supremo en pronunciarse sobre la investigación abierta a Juan Carlos I a que no es un asunto sencillo, entre otras cosas, porque tiene su origen en una causa abierta por un fiscal en Suiza, han de pedirse comisiones rogatorias, puede haber temas que hayan prescrito y hay que contar también con el análisis que haga la Agencia Tributaria. "No conocemos los pormenores, pero no parece fácil de investigar", resume.

Preguntado si cree que Juan Carlos I debería volver ya a España o en todo caso, hacerlo antes de que la Fiscalía se pronuncie, el portavoz de Cs recuerda que hace un año "se fue sin tener en marcha ningún procedimiento como imputado" y que siempre ha dicho que está a disposición de la Justicia.

DON JUAN CARLOS ES UN CIUDADANO LIBRE

"Es un ciudadano libre y a través de su abogado dijo claramente que estaba sujeto a la Justicia española y que vendría cuando la Justicia lo pidiera; mientras que la Justicia no se lo pida puede tomar la decisión que quiera, como cualquiera de nosotros", sostiene Bal.

Eso no le impide censurarle por ser "un defraudador fiscal" confeso, como él mismo reconoció al regularizar "cantidades importantes de dinero" que "debía a la Hacienda pública".

"Yo, que me he pasado la vida persiguiendo a delincuentes fiscales, digo que esa es una conducta francamente reprobable y muy poco edificante en una persona que además ha ostentado la más alta magistratura de la Nación y a la que se le debe exigir una honorabilidad por encima de cualquier ciudadano normal", destaca.

FELIPE VI, EJEMPLAR

Pero Bal desvincula radicalmente el comportamiento de su padre del que está teniendo como Rey Felipe VI al que atribuye una actitud "ejemplar". "El Rey Juan Carlos, si tiene que ser juzgado, que sea juzgado de acuerdo con las normas que están en vigor, pero esto no tiene nada que ver con Felipe VI y con la Monarquía parlamentaria", remarca el dirigente 'naranja'.

Por eso carga contra Unidas Podemos, ERC y otros socios del Gobierno por "utilizar" el aniversario de la marcha del rey emérito para "volver a arremeter contra la monarquía parlamentaria" diciendo "todo tipo de disparates" como los que atribuye a la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.

Y también critica al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "callar" ante estos "ataques" a la Corona por parte de sus socios en la coalición gubernamental. "Podemos manda y el PSOE obedece ¿Cómo se come que un presidente del Gobierno de un país no salga a defender al jefe del Estado de su país? Pues esto sucede en España por culpa de Unidas Podemos, ERC y Bildu y el ansia de Pedro Sánchez de mantenerse en el poder y contentar a sus socios para conseguirlo", argumenta.

Además, Bal deja claro que nunca podrán contar con Ciudadanos para que el Congreso abra una investigación sobre las supuestas actividades ilícitas del rey emérito. En lo que va de legislatura se han registrado 15 peticiones de este tipo, algunas con la firma de Podemos, y de momento todas las que han llegado a la Mesa de la Cámara ha sido vetadas con los votos de PSOE, PP y Vox. Es decir, el Pleno ni siquiera puede debatir si deben crearse o no.

QUIEREN INVESTIGAR PARA ATACAR LA INSTITUCIÓN

Bal esgrime los informes de los letrados de la Cámara, que no son vinculantes pero que son asumidos por los citados partidos, y que sostienen que la Constitución impide al Congreso investigar al jefe del Estado por su inviolabilidad.

Pero, según el dirigente de Ciudadanos, las formaciones que reclaman esa investigación no lo hacen para que se "esclarezca la verdad". "Para eso ya está la Justicia", apunta, convencido de que su verdadera intención es "atacar a la Monarquía parlamentaria de Felipe VI".

"Seamos serios y no caigamos en esa trampa", afirma, antes de retar a estos grupos, si son "republicanos valientes" a presentar una propuesta para reformar el Título II de la Constitución.



