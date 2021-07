Ciudadanos recela de la "España multinivel" y avisa a Pedro Sánchez de que el país "no es un videojuego"

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de Ciudadanos, Daniel Pérez, ha emplazado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a explicar qué es eso de la "España multinivel", después de recordarle, eso sí, que el país "no es un videojuego".

En una rueda en la sede nacional de Cs, el también secretario de comunicación del partido naranja ha recelado del nuevo concepto acuñado por los socialistas, que considera "un eufemismo más" tras los de 'nación de naciones' y 'Estado plurinacional'.

"España no es un video juego, aquí no hay quien pasa de nivel a nivel", ha remarcado, antes de apuntar que seguramente tras este nuevo término no haya otra intención que la que, a su juicio, siempre persigue Sánchez: "Favorecer a sus socios nacionalistas e independentistas".

"El concepto que tiene Sánchez de España es que aquí participan 17 comunidades pero siempre ganan los mismos", ha denunciado el dirigente naranja, denostando lo que ha denominado "nuevo subterfugio" fruto de la "verborrea" con la que el presidente intenta que se mire "a otro lado" para seguir "favoreciendo a sus socios".