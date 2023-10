Clavijo insiste en que una amnistía no sería "moral" y recuerda que CC se ha ofrecido para dar estabilidad

Archivo - El ex presidente canario y líder de Coalición Canaria (CC) Fernando Clavijo, tras una entrevista con Europa Press en la sede del partido, a 9 de septiembre de 2022, en Santa Cruz de Tenerife, Canarias (España). Clavijo, miembro de Coalición Cana

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias y secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, ha insistido en que la amnistía que reclaman las formaciones independentistas catalanas para apoyar la investidura de Pedro Sánchez "no sería moral" y ha recordado que su partido se ha ofrecido para dar estabilidad.

"Nosotros nos ofrecíamos a ser el 'llavín', que en definitiva sirve para abrir o cerrar las cerraduras, igual que la llave pero más pequeño porque tenemos menos representación. Lo que se buscaba es dar estabilidad y en eso va a estar CC", dijo este miércoles en declaraciones al programa 'Más de Uno' de Onda Cero recogidas por Europa Press.

Clavijo hizo especial hincapié en que para su partido el Gobierno "no es el fin", sino un medio poder transformar la sociedad, hacer cosas y resolver los problemas de los españoles o de los canarios".

"Con lo cual --dijo-- nosotros hablamos de que nos interesa la legislatura y en la legislatura van a necesitar a CC. No había necesidad de tener que ceder a las peticiones de los independentistas, dígase la amnistía, el referéndum o romper el equilibrio de la financiación autonómica vía presupuestos, perdonar deudas o reconocer deudas históricas como hemos oído".

El canario hizo especial hincapié en que los Presupuestos Generales del Estado tienen que velar por todas las CCAA, por lo que su partido ha ofrecido alternativas a tener que ceder a peticiones "inmorales" como la amnistía" aunque ha observado que será Pedro Sánchez el que deba decidir su camino.

"Nosotros no vamos a estar en la amnistía, esa es una decisión firme del partido", reiteró para añadir que una amnistía tiene que ser dada por el interés general en un periodo de transición de régimen o algo que sea colectivo para todo el país.

Por ello, Clavijo expuso que lo que no puede ser es que haya una amnistía "por un interés personal". "Eso no es moral. Entre otras cosas, cuando se ha negado, no se ha llevado en un programa electoral y se ha acudido a unas elecciones negando su legalidad", concluyó.