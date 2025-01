La 'comisión Koldo' vuelve a interrogar la próxima semana al ministro Torres en el Senado por las acusaciones de Aldama

También desfilará por primera vez el jefe de gabinete de la ministra Montero

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' retoma la próxima semana las comparecencias y lo hace el martes con el segundo interrogatorio al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, tras las acusaciones del presunto conseguidor de la trama Koldo, el empresario Víctor de Aldama.

Además, para el miércoles está agendada la comparecencia de Carlos Moreno, el jefe de gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Tanto Torres como Moreno han sido llamados a la comisión por el PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado y considera que ambos tienen que dar explicaciones después de lo declarado por Aldama contra ellos.

El empresario investigado declaró en sede judicial que facilitó a Torres un piso en la madrileña calle Atocha para encuentros con "señoritas" y que Koldo García le pidió 50.000 euros para el ministro.

Sobre Torres, que ya desfiló por la comisión el pasado noviembre, el PP sostiene que "mintió" después de las últimas informaciones que se han publicado sobre su relación con Koldo García, el que fue asesor del exministro José Luis Ábalos.

Torres, que niega haber mentido, ha denunciado que "hay alguien interesado" en "manchar" su imagen y asegura que las acusaciones de Aldama son "falsas" y sólo pretenden hacerle "daño político". También considera que el PP ha hecho de "altavoz" del empresario investigado.

"Espero que el Partido Popular el martes muestre en la comisión del Senado pruebas de que yo he pedido mordidas, de que yo he estado en pisos determinados, incluso, como decía quien me acusó, con señoritas", afirmó el ministro el viernes en una entrevista en RTVC, recogida por Europa Press.

Durante su primera comparecencia en la comisión, Torres negó con rotundidad haber recibido o pedido 50.000 euros de la 'trama Koldo', así como tener algún tipo de relación Aldama.

MONTERO DEFIENDE LA INOCENCIA DE MORENO

Respecto al jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, Aldama declaró al juez que Moreno le solicitó que "le facilitara oportunidades de inmuebles" y que, a raíz de eso, el empresario le pidió un favor para aplazar un embargo a una de sus sociedades, algo que se acabó concediendo.

La ministra Montero ha defendido en reiteradas ocasiones a su jefe de gabinete, asegurando que pone "la mano en el fuego" por él y que las acusaciones de Aldama son bulos.

Una vez comparezcan Torres y Moreno, los siguientes serán la exministra de Exteriores Arancha González Laya, el próximo 27 de enero, y la exministra de Turismo y actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, el día 30.