La Complutense suspende durante un año por acoso sexista a Monedero, que niega esa conducta y acudirá a los tribunales

Archivo - El cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, durante la 82ª Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, a 11 de junio de 2023, en Madrid (España). - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha decretado la suspensión de sus funciones docentes durante un año al politólogo y cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, por la comisión de una falta grave relacionada con acoso sexista.

Por su parte, Monedero ha negado cualquier conducta de acoso y anuncia que va a acudir a los tribunales, al entender que el proceso emprendido por la universidad ha estado "plagado de vulneraciones de derechos y garantías fundamentales". Asimismo, ha lanzado que la denunciante tiene vinculación con el PP.

El departamento de Inspección de Servicios de la Complutense ha resuelto de esta forma el expediente disciplinario, adelantado por el diario 'El País', que se abrió en febrero del año pasado al profesor de la Facultad de Ciencias Políticas tras recibir una denuncia por presunto acoso sexual por parte de una alumna a la Unidad de Igualdad de la UCM.

Durante la tramitación de este proceso administrativo Monedero tuvo un periodo de baja y no impartió durante un tiempo clases de 'Teoría Política Contemporánea', del doble grado de Derecho y Ciencias Políticas, y 'Teoría Práctica de las democracias', en el grado de Relaciones Internacionales.

A su vez, se estima que solo tendrá que permanecer apartado seis meses de la docencia en la universidad al haber completado ya otros seis de suspensión con carácter preventivo a raíz de una resolución firmada el 17 de marzo por el vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado.

Tras trascender la resolución del expediente y la suspensión contra el exdirigente del partido 'morado', fuentes oficiales de la Complutense se han limitado a decir que la universidad no facilita ni confirma datos personales relativos a terceros, de acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos.

MONEDERO: "LOS HECHOS DENUNCIADOS NUNCA HAN EXISTIDO"

Mientras, el cofundador de Podemos ha emitido un comunicado por medio de su letrada, Aina Díaz, en la que asegura que las expresiones y conductas denunciadas y por las que ha sido sancionado "nunca han existido" y, por ello, avanza que han judicializado este expediente disciplinario y la sanción. "A fin que esa Justicia en la que seguimos creyendo dirima si lo acontecido en la Complutense es ajustado a Derecho, y a la verdad, que solo es una", ha apostillado Monedero.

Además, ha relatado que la denuncia que dio origen al expediente disciplinario se interpuso el día de la toma de posesión del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por una "militante y dirigente local del PP de la Comunidad de Madrid", con "vínculos directos con el máximo dirigente de la asociación ultra 'Libertad sin ira'", colectivo que tal y como sostiene ha estado reclamando su expulsión de la universidad con anterioridad. También ha alegado que la denuncia se formalizó un año después de acabar sus estudios en la UCM.

Además, ha rememorado que de forma coetánea a esta situación "surrealista" que se interpuso otra denuncia "ni más ni menos" que por un vicerrector de la Complutense que le acusó de incumplir las funciones de su puesto laboral a raíz de unos viajes que hizo a Venezuela, en el marco de sus labores de consultoría para las que gozaba de compatibilidad con la actividad docente. Y también fue demandado por el presidente de Manos Limpias.

De nuevo sobre el expediente que ha motivado su suspensión, el politólogo ha explicado que el día que supuestamente ocurrieron las conductas denunciadas estaba dando clases.

Por tanto, ha negado taxativamente que le dijera a la denunciante que 'Tienes cara de zorra' o que la comparara con una 'vaca lechera', como se ha publicado en medios, y confronta que no fuera acusado por más personas cuando se habría proferido esas expresiones delante de compañeros que, según expone de forma irónica, habría asistido "indolente" ante esa hipotética conducta.

SOSTIENE QUE SE TRATÓ DE IMPLICAR A OTRO FUNDADOR DE PODEMOS

De hecho, confronta que presentaron durante el proceso disciplinario más de 10 testimonios del alumnado del curso en el que supuestamente ocurrieron los hechos, así como de otros cursos anteriores y posteriores, que niegan que las presuntas conductas sucedieran y que "sean compatibles con la manera de dar clases del profesor Monedero".

Incluso ha desgranado que pidió en el marco del expediente que acudieran a declarar todos los alumnos de la clase en cuestión cuando solo testificaron dos alumnas que reconocieron ser "buenas amigas de la denunciante" y que acudieron a testificar "con un guion escrito de lo que tenían que decir". Por ello, lamenta que no se considerara practicar dicha prueba y que se resuelva el proceso sin tener corroborado lo que ocurrió con el resto de estudiantes.

Aparte, ha revelado que en la tramitación de la acción disciplinaria se intento introducir en el mismo, por la vía de citarlo de diversas maneras por parte de las declarantes, a otro profesor fundador de Podemos, aunque no especifica en el comunicado si se trata de Pablo Iglesias que ha impartido clases también en la Complutense.

LA FISCALÍA ARCHIVÓ DEMANDAS DE ACOSO

Cabe recordar que la Fiscalía Provincial archivó una denuncia contra Monedero por la presunta comisión de un delito contra la integridad moral en relación a supuestos comportamientos hacia alumnas de la clase que impartía en la Complutense durante el curso académico 2021-2022, aunque apuntaba que podían estar fuera de lugar y ser "desafortunados" o "impropios". También la Fiscalía de Madrid desestimó una denuncia por presunto acoso sexual contra Monedero en mayo del año pasado.

Aparte, Podemos explicó también el año pasado que apartó al cofundador de la formación de la actividad del partido cuando tuvo conocimiento en 2023 de testimonios sobre presunta violencia sexual contra él.

El propio Monedero indicó en su momento que nunca tuvo constancias de esas supuestas denuncias y que el partido no le comunicó nada relativo a desplazarle de evento de Podemos, aunque admitió divergencias con la actual dirección.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha declinado valorar la decisión de la Complutense respecto a Monedero, al ser una "institución que es ajena totalmente a su partido y a la política institucional".