Compromís acusa a PP y PSOE de impedir que se incluya el Derecho Civil Valenciano en la reforma constitucional

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Compromís en el Congreso y portavoz adjunta de Sumar, Àgueda Micó, ha acusado este martes al PP y al PSOE de impedir que prospere su enmienda para incluir la recuperación del Derecho Civil Valenciano en el debate de reforma del artículo 49 de la Constitución, que está orientada en eliminar el término disminuido de la Carta Magna.

"Es una cuestión de justicia histórica para los valencianos, no tiene ningún aspecto económico, es un tema que tiene un consenso amplísimo en la sociedad valenciana", ha remarcado la portavoz en rueda de prensa en el Congreso.

Según ha explicado, hay un acuerdo de las Cortes Valencianas del año 2020, apoyado por PP y PSOE, en el que se pedía aprovechar la reforma constitucional de la discapacidad para introducir el derecho civil valenciano que fue declarado inconstitucional por una sentencia del Tribunal Constitucional en el año 2007.

EL TC LO BORRÓ DEL ESTATUTO

En concreto, el Derecho Civil Valenciano se incluyó en la reforma estatutaria de 2006, pero el Tribunal Constitucional anuló todas las leyes a las que hacía referencia, pese a que los partidos de las Cotes valencianas estaban de acuerdo.

En ese contexto, desde Compromís no entienden que ni PP ni PSOE den ahora su apoyo a esta enmienda, que viene avalada por la asociación de juristas de la comunidad. "No entendemos cómo pueden justificar no dar apoyo a una cuestión que tiene una cohesión y una coherencia social y política tan grande para solucionar un problema histórico de los valencianos", ha reprochado.

Al ser preguntada por si este rechazo por parte del PP y PSOE va a condicionar el voto de Compromís para al reforma del artículo 49, Micó ha matizado que "una cosa no tiene nada que ver con la otra", ya que desde la formación valenciana están de acuerdo y por tanto su voto va a mantenerse favorable "acepten o no la enmienda".

NO PELIGRA SU VOTO PARA EL ARTÍCULO 49

"Era una oportunidad histórica para el PP y el PSOE de resarcir una situación de discriminación ante los valencianas y creo que si no se hace hincapié, se pierde una oportunidad esencial. Van a demostrar una vez más que los intereses valencianos para ellos no son importantes habiendo cohesión y consenso social y político", ha lamentado.

Según lo pactado por el presidente Pedro Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el acuerdo de PP y PSOE para reformar el artículo 49 de la Constitución está condicionado a que no se introduzcan enmiendas no acordadas y a que se garantice que ningún grupo va a forzar la celebración de un referéndum.