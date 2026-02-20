Compromís denuncia que Mazón se fue a la cama a la una de madrugada el día de la dana en vez de dirigir la emergencia

El diputado de Compromís Alberto Ibáñez durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 16 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Sumar en la comisión de investigación del Congreso sobre la dana, Alberto Ibañez, de Compromís, ha denunciado este viernes que el expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ya estuviera en la cama a la una de la madrugada el día de la dana en lugar de quedarse en el Cecopi dirigiendo la emergencia.

Así lo ha dicho en un audio difundido por su formación tras conocer la declaración ante el juzgado del chófer que trabajó para Mazón aquel 29 de octubre de 2024, día de la riada que dejó 230 fallecidos solo en la provincia de Valencia.

Ibáñez ha destacado que el testimonio del conductor ha evidenciado nuevas "mentiras" de Mazón, pues el entonces mandatario autonómico no salió de la ciudad de Valencia "antes de que sonara el Es-Alert".

"Pero más grave es que a la una de la madrugada el señor Mazón, imaginamos que con la resaca, estaba ya en su cama cuando tenía que estar dirigiendo y coordinando la emergencia mientras la gente continuaba desesperada sin saber dónde estaban los suyos", ha añadido.