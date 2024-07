Compromís, ante las pegas de Mazón a la acogida de más menores migrantes: "La mala gente no puede hacer política"

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís en el Congreso Alberto Ibáñez ha asegurado este miércoles ante las reticencias expresadas por el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, a la acogida de más menores migrantes que "la mala gente no puede dedicarse a la política".

Así lo ha dicho en una rueda de prensa al pedírsele opinión sobre las palabras de Mazón quien, en el marco de las negociaciones para el reparto de los menores no acompañados que han llegado a Canarias, ha defendido que no se pueden dar lecciones de solidaridad a su comunidad y que en Valencia ya se ha cubierto el cupo de acogida.

"Yo creo que España tiene un problema que no es la extrema derecha sino el Partido Popular", ha replicado Ibáñez, quien ha confesado que le da "vergüenza" la posición tanto de PP como de Junts ante esta cuestión.

Y ese que, a su juicio, "no hay agenda territorial, agenda social, agenda ecologista o agenda 'x' que esté por encima del interés superior de la infancia" y "hay que ser mala gente" para no dar una solución a los niños, niñas y adolescentes, "marquen goles o no los marquen", cuyas familias "creen que es más seguro estar a la deriva en el agua que en tierra firme".

En este contexto, el diputado de Compromís ha subrayado que España es "un país de acogida" y que si no hay medios para acoger a estas personas "las administraciones públicas responsables tienen que trabajar para que los haya".

INDECENTE E INSOLIDARIO

"A mí me parece indecente que seamos incapaces de llegar a un acuerdo de solidaridad con las familias que han hecho que sus niños y niñas se arriesguen en alta mar y también me parece insolidario con la realidad que están viviendo Canarias", ha remachado Ibáñez.

Además, ha recordado a Mazón que cuando Compromís estuvo en el Gobierno valenciano nunca negaron "un techo, un plato de comida ni atención psicológica" a las personas migrantes que llegan con "traumas vitales incapaces de imaginar" para algunos.

"Hay niños y niñas que han sido enterrados en el desierto por mafias, hay niños y niñas que es la tercera vez que lo intentan y nos estamos poniendo estupendos por si tienen que venir 25 o 28. La mala gente no puede dedicarse a la política", ha concluido Ibáñez.