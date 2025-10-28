Compromís resta relevancia a la ruptura de Junts y emplaza al PSOE a cumplir los pactos de investidura

La diputada del grupo parlamentario Mixto, Águeda Micó, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 28 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, ha asegurado este martes que no ve en riesgo la legislatura pese a la ruptura de Junts con el Gobierno, y ha pedido al PSOE "hacer autocrítica" y cumplir los acuerdos de investidura firmados con los distintos grupos parlamentarios hace dos años.

En una rueda de prensa en el Cámara Baja, Micó ha reconocido que la legislatura "no ha sido fácil desde el minuto cero", pero ha descartado un adelanto electoral nacional. "La gobernabilidad es compleja, pero no creo que cambie mucho la situación real. Junts negociará punto a punto, semana a semana, como ya estaba ocurriendo", ha afirmado.

La diputada valencianista ha recordado que la falta de nuevos Presupuestos "no es inédita" y ha puesto como ejemplo otros gobiernos del PP. "Cuando le ha convenido, ha gobernado con presupuestos prorrogados y no se ha acabado el mundo", ha dicho.

Compromís quiere "tiempo" para "presionar al Gobierno a cumplir con los acuerdos de investidura", especialmente los que afectan a la Comunidad Valenciana. "Al final no depende de nosotras, depende del presidente del Gobierno. La legislatura durará lo que Pedro Sánchez quiera o le convenga", ha resumido.

Por ello, Micó ha instado al PSOE a "espabilar" y a "cumplir los pactos alcanzados" con las fuerzas que sostienen al Ejecutivo. "Cuando estás en un gobierno en minoría, los acuerdos se tienen que cumplir, porque también tenemos que responder ante la gente que dio su apoyo y su voto", ha subrayado.