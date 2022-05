En Comú Podem exige a Zarzuela explicaciones de la reunió entre Felipe VI y su padre porque no puede haber "omertá"

Reclama al PSOE reformas en la Casa Real porque gobernar no es solo darse "golpes en el pecho" ante la actitud del emérito

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Aina Vidal, ha reclamado a Zarzuela que dé explicaciones sobre el encuentro de ayer entre el Rey Felipe VI y el emérito Juan Carlos para esclarecer que no hay "omertá" (ley del silencio) respecto a las irregularidades de su padre.

Y es que ha defendido que se debe informar del contenido de la reunión, dado que no puede considerarse como una reunión privada entre dos personas cuya posición institucional se sustenta con los recursos de todos los españoles.

También se alegra de que ministros del PSOE se den ahora "golpes en el pecho" y se confiensen "tremendamente entristecidos" por la actitud del antiguo monarca, pero ha advertido de que estar en el Gobierno es más que hacer declaraciones y decir que Juan Carlos I se ha "portado mal".

Por tanto, ha emplazado al PSOE a que se dé cuenta de que son necesarias reformas y cambios normativos, que garanticen tanto la transparencia como el control democrático de la Casa Real, y abortar el asunto de la inviolabilidad de la monarquía para que cualquier representante de esta institución que cometa delitos "flagrantes" pueda "pagar por ello".

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Vidal ha criticado que a todos los españoles, monárquicos o republicanos, les avergüenza el regreso del emérito salvo a él mismo, que ha pasado del "lo siento mucho, no volverá a pasar" tras fracturase la cadera en 2011 cuando cazaba elefantes a "explicaciones de qué", cuando se le preguntó si iba a rendir cuentas tras su visita a Sanxenso sobre sus actividades.

DEBE DAR EXPLICACIONES POR "CADA EURO ROBADO"

Y es que para la dirigente de la confluencia catalana de Unidas Podemos, "pasan los años" pero el descaro de Juan Carlos I "va a más", al "reírse" en la cara de todos los ciudadanos al no rendir cuentas.

Es más, para Vidal el emérito no ofrece explicaciones porque "no se arrepiente" de las "muchas fechorías" y "delitos" que acumula, al "salirse de rositas" gracias a la principio de inviolabilidad que no puede ser el "burladero de la ley, democracia y la justicia". Lo correcto, a su juicio, sería que rindiera cuentas de "cada euro robado, cada impuesto evadido y cada día fugado".

Finalmente, Vidal ha dejado la mano tendida al PSOE, su socio de coalición para avanzar en democracia y poder impulsar proyectos legislativos de reforma de la corona.