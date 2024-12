El Congreso pide formalmente al Gobierno que desclasifique la documentación de los atentados del 17A

La comisión de investigación ya lo pidió en septiembre, pero Defensa exigió una petición "en condiciones" para poder levantar el secreto

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de la comisión del Congreso que investiga los atentados yihadistas que tuvieron lugar en Cataluña en 2017 ha aprobado este miércoles solicitar formalmente al Consejo de Ministros que desclasifique la documentación relativa a esos ataques y lo ha hecho un día después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, aclarara que para poder atender esa reclamación el Ejecutivo debía recibir una solicitud "en condiciones".

La comisión de investigación ya cursó una solicitud en este sentido el pasado mes de septiembre, pero, aunque desde el Gobierno se mostraron abiertos a la desclasificación de los documentos que pudieran obrar en manos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), todavía no se ha tomado ninguna decisión en este sentido.

Este martes el senador de Junts Eduard Pujol pidió cuentas por el asunto a la ministra de Defensa en la sesión de control del Senado. Robles garantizó a Pujol el compromiso del Gobierno para desclasificar esa información, pero explicó que la comisión de investigación no había cursado su petición "adecuadamente".

DEBE APROBARSE EN EL CONSEJO DE MINISTROS

Así, la ministra de la que depende el CNI detalló que, al estar la información clasificada como secreta, la desclasificación ha de pedirse al Consejo de Ministros, único órgano competente para proceder en estos casos.

"No tenemos voluntad de ocultarla, no haga más que pedirla, pero en condiciones, porque no nos podemos saltar la ley ni usted ni yo", sentenció Robles, reiterando que, en cuanto se solicite por la vía correcta, así se hará. "Si no se pide, no se puede entregar, pero una vez que se pida sepa del compromiso absoluto del Gobierno por desclasificar" los documentos, incidió.

En su primera reunión, el 26 de septiembre, la mesa de la comisión de investigación que preside Txema Guijarro, de Sumar, anunció su intención de pedir documentación al Gobierno reclamando su desclasificación, si fuera necesario.

DEFENSA YA AVISÓ HACE TRES SEMANAS

Y dos meses después, cuando ya iban a comenzar las comparecencias, el Ministerio de Defensa contestó que no había desclasificado documentos que pudieran obrar en poder del CNI porque esa decisión compete al Consejo de Ministros. Mientras no mediara desclasificación, el material que pudiera estar en manos del CNI sólo podría ser consultado en la Comisión de Gastos Reservados, que se reúne a puerta cerrada y cuyas deliberaciones son secretas.

Esta comisión arrancó sus comparecencias la semana pasada con el testimonio del que fuera director del CNI Félix Sanz Roldán, quien no pudo contestar en profundidad a las preguntas que le formularon los grupos, amparándose en su deber de secreto ante información reservada.

En concreto, la comisión quiere tener acceso a información del CNI sobre Abdelbaki Es Satty, el supuesto ideólogo de los ataques que falleció en la explosión de chalé de Alcanar (Tarragona) el 16 de agosto de 2017 y que recibió la visita de los servicios de inteligencia cuando estuvo ingresado en la cárcel de Castellón.

Así, este órgano aspira a consultar la información sobre estas visitas que tengan los servicios secretos, incluida la transcripción de las entrevistas. También solicita la circular policial, si la hubo, advirtiendo de la aplicación del Reglamento europeo sobre precursores de explosivos, los vídeos y pruebas de voz de los testigos e información de las alertas de amenazas terroristas de los años previos.