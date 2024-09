El Congreso prevé recortar su presupuesto un 1% en 2025, primera bajada en diez años

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Congreso tiene intención de aprobar este martes los presupuestos de la Cámara para 2025, que por primera vez en diez años incluyen un recorte del 1% respecto del anterior, facilitado por la reducción de los gastos corrientes.

Según indicaron a Europa Press fuentes parlamentarias, el Congreso ha diseñado para 2025 un presupuesto global de 109,3 millones de euros, lo que supone un recorte del 1,01% respecto del último aprobado, los 110,42 millones que se fijaron en 2023 (para 2024 no se aprobaron Presupuestos Generales del Estado).

RECORTE DE GASTOS CORRIENTES

La reducción del presupuesto se basa fundamentalmente en la rebaja de los gastos corrientes en bienes y servicios, que suponen alrededor del 40% del total y que en 2025 pasarán de 45,41 a 40,7 millones de euros, lo que implica un recorte del 10,2%.

No obstante, las citadas fuentes aseguran que este recorte no impedirá el desarollo de los proyectos que la Cámara tiene en marcha, como la reorganización de la tienda del Congreso para abrir su acceso al público general, la duplicación de las jornadas de puertas abiertas en dos ediciones al año (junio y diciembre), y la organización de una exposición itinerante de fondos de la institución.

Y es que la Cámara cuenta con un fondo de remanentes que no ha dejado de crecer en los últimos años y que se nutre con el importe de los gastos presupuestados y no ejecutados en el ejercicio y con los intereses no devengados. La última cifra dada a conocer, a 1 de abril de 2023, situaba este fondo en los 109.264.892,10 euros, una cuantía similar al propio presupuesto de la institución.

En cuanto a los gastos de personal, que representan alrededor del 45% del presupuesto de la Cámara, se recogen las actualizaciones de IPC que el Gobierno pactó con los sindicatos para los funcionarios en 2023 y 2024 y que se aplicaron también a los diputados.

SE CONSOLIDAN LAS SUBIDAS SALARIALES DE 2023 Y EL PASADO JULIO

De hecho, la cuantía prevista para abonar nóminas de diputados pasará de 15,2 millones en 2023 a 15,6 millones en 2025, lo que supone un aumento del 2,8%. La última subida salarial aplicada a sus señorías se aprobó el pasado mes de julio por unanimidad en la Mesa y fue para aplicarles el incremento del 2%, más un 0,5% adicional en función de la evolución del IPCA, que se pactó para los funcionarios.

Con esa revisión de julio, la asignación constitucional que reciben mensualmente todos los diputados pasó de 3.142,14 a 3.220,69 euros, lo que supuso 78,55 euros más al mes y un total de 45.089,66 euros al año. A cada parlamentario se suman las indemnizaciones y complementos que le correspondan en función de su circunscripción y cargo, que también se incrementaron en la misma cuantía.

La subida general de los funcionarios se fijará en los Presupuestos de Cortes Generales que las mesas del Congreso y del senado aprobarán este miércoles en una reunión conjunta. Sólo en la Cámara Baja trabajan más de 2.000 profesionales cuyas retribuciones dependen de la institución.

El Congreso y el Senado aprueban sus propias cuentas y después éstas se incluyen en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado del año siguiente, con lo que, además de aprobarse en sus respectivos órganos de gobierno, es necesario que salgan adelante los PGE para que sean realidad.