El Congreso retrasa las comparecencias de Sanz Roldán y Villarejo por los atentados de 2017 de Barcelona y Cambrils

El Gobierno todavía no ha desclasificado documentos del CNI a los que la comisión de investigación pidió tener acceso

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comisión del Congreso que investiga los atentados de yidahistas de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona) ha vuelto a modificar su calendario de comparecencias que finalmente no empezarán hasta finales de noviembre con el ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, mientras que el comisario jubilado José Manuel Villarejo será interrogado ya en diciembre.

Así lo ha acordado este jueves la comisión en una reunión a puertas cerrada en la que ha decidido desconvocar la sesión que se había previsto para el próximo martes por la mañana, con intención de recibir al primer compareciente.

Para ese día la comisión que investiga la llamada 'Operación Cataluña' ha citado al que fuera jefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional entre 2012 y 2015, Marcelino Martín Blas, quien será interrogado por este órgano por segunda semana consecutiva. En su comparecencia del pasado martes aportó documentación sobre presuntas irregularidades cometidas en el Ministerio del Interior en la etapa del 'popular' Jorge Fernández Díaz y los grupos le han vuelto a citar.

Dado que algunos de los miembros de la comisión sobre la 'Operación Cataluña' forman parte también de la que investiga los ataques yihadistas de 2017, se ha optado por retrasar el inicio de los interrogatorios en esta última. El Pleno acordó crear esta comisión el 12 de diciembre de 2023, se constituyó en enero de este año y los interrogatorios van a empezar a tan sólo dos semanas antes de que se cumpla un año del acuerdo para su creación.

En concreto, ahora la previsión es que los primeros que den explicaciones sobre este asunto lo hagan el 26 de diciembre. En concreto, se ha convocado ese día a Sanz Roldán y al exdirctor del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado José Luis Olivera.

Inicialmente se había citado a Olivera para el día 19, pero comunicó que no podía acudir y se había adelantado a ese día la comparecencia de Villarejo. Sin embargo, con la nueva reorganización del calendario el excomisario que vinculó al CNI con los atentados finalmente no acudirá al Congreso hasta el 4 de diciembre.

NIETO Y MARGALLO

Además, se ha previsto para el mismo día la comparecencia de los primeros políticos en desfilar por este órgano: el que era secretario de Estado de Seguridad cuando se produjeron los ataques, José Antonio Nieto, y el entonces ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo.

En el listado de comparecientes acordado por la comisión figuran también el exministro del Interior José Ignacio Zoido; el expresidente catalán Carles Puigdemont; el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la que fuera su vicepresidenta y responsable del CNI, Soraya Sáenz de Santamaría, entre otros.

El pasado 26 de septiembre esta comisión reclamó al Gobierno que desclasificase documentos del CNI relativos al imam de Ripoll (Girona), que supuestamente fue confidente de los servicios de espionaje y que murió en la explosión que precipitó el ataque terrorista.

Sin embargo, según han confirmado a Europa Press fuentes gubernamentales, aunque desde el Ministerio de Defensa se abrieron a facilitar el acceso a los documentos que pudieran obrar en manos del organismo de inteligencia, todavía no se ha llevado al Consejo de Ministros la desclasificación de ningún documento.

SANZ YA ACUDIÓ EN SU DÍA A LA COMISIÓN DE SECRETOS

Fuentes parlamentarias admiten que si el Ejecutivo no levanta el secreto sobre los documentos que pueda custodiar el CNI, el interrogatorio a Sanz Roldán podría no arrojar mucha luz porque podría alegar que no puede informar sobre asuntos que tiene carácter reservado.

En su momento, Sanz Roldán ya compareció ante la Comisión de Gastos Reservados del Congreso, encargada de controlar al CNI y con acceso a información secreta, para dar cuenta de aquellos ataques. La comisión de investigación tiene acordado que en caso de ser necesario por tener que tratar con información reservada, podría solicitarse la convocatoria de nuevo de este órgano del que sólo forman parte los portavoces parlamentarios.

Eso sí, en este momento, no hay representante de Sumar, porque todavía no se ha cubierto el hueco que dejó con su dimisión su exportavoz Íñigo Errejón. El Pleno del Congreso deberá convocar una nueva votación para elegir como miembro de este órgano a su sucesora en la Portavocía del grupo parlamentario, Verónica Martínez.