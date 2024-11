Consejera vasca reitera que "no hay privilegios" para presos de ETA y les pide que colaboren para resolver crímenes

Defiende el 'Día de la Memoria' de "todas las víctimas" que conmemoró el pasado domingo el Parlamento con la ausencia del PP y Vox

BILBAO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha asegurado este viernes que "no hay privilegios" para los presos de ETA en las cárceles vascas y que ella no se cansará de solicitarles que den el paso de "responsabilizarse de los crímenes cometidos y reconocer el daño injusto causado", así como su "colaboración con la justicia" para resolver los asesinatos aún sin esclarecer.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, San José ha defendido que la memoria "no es patrimonio de nadie, de ninguna institución, de ninguna generación y de ninguna persona", sino que la memoria "se construye día a día".

Por ello, ha dicho que desde su departamento tienen que dar "las herramientas necesarias para construir esa memoria reflexiva, crítica y que permita la convivencia con un mínimo común denominador que tiene que ser acorde con los valores democráticos y los derechos humanos".

En referencia al 'Día de la Memoria' que conmemoró el pasado domingo el Parlamento con la ausencia del PP y Vox, ha subrayado que se concibió como "un reconocimiento institucional a la memoria de todas las víctimas" y que es un acto del gobierno "abierto a todas las instituciones" que su departamento va a mantener porque es "un día necesario". Además, ha considerado que son "excusas" el no haber participado por 'razones partidistas'.

También ha considerado "muy importante seguir conociendo los testimonios de las víctimas, pero también el testimonio de los victimarios", de forma que las generaciones más jóvenes "sepan qué le llevó a esa persona a cometer esos crímenes atroces".

En relación a los asesinatos no resueltos y que no han podido ser juzgados, San José ha asegurado que no se cansará de solicitar el "reconocimiento del daño injusto causado, la responsabilización de crímenes cometidos y la colaboración con la justicia para resolver los asesinatos que están sin resolver" porque es "un paso más en ese reconocimiento y en ese paso que tienen que dar todavía muchos victimarios".

MALESTAR DE ALGUNAS VÍCTIMAS

La consejera también ha hecho referencia al 'malestar' generado en algunas víctimas de ETA por la utilización política por parte de algunos partidos y ha dicho "comprender a las víctimas", a quienes ha trasladado su respeto.

"Asumo las críticas que se hacen en público y en privado, pero no voy a polemizar, ni cuestionar, ni confrontar con ellas", ha afirmado, para destacar el "respaldo" que su departamento les da a las víctimas, que está "reflejado en los presupuestos porque incrementamos las ayudas a las asociaciones de víctimas un 10% y también el presupuesto para reparar a las víctimas de abusos policiales".

Sobre la aplicación de la norma que convalida las penas cumplidas en otros países, San José ha precisado que no corresponde a su Consejería la decisión, sino a la Audiencia Nacional y ha considerado que "se han dado datos erróneos, como decir que va a salir a la calle un preso que ya está excarcelado", y se han dado "determinadas cuestiones que han puesto nerviosas a las víctimas, con razón".

También ha criticado la "utilización política" que se ha hecho de este asunto, que ha causado a las víctimas "todavía mucho más dolor y mucho más angustia". "Veremos a ver qué pasa, pero no pensamos que tenga tanto alcance como el que se ha señalado", ha mantenido.

Otra de las cuestiones que ha abordado ha sido la de la concesión de los terceros grados a los presos de ETA para recordar que ella ya dijo que no quería ser "el departamento de los presos de ETA" y ha destacado que dentro de su consejería hay "otras áreas importantes como la justicia, la gestión penitenciaria, el modelo penitenciario y la atención a las víctimas".

En cualquier caso, ha reiterado que, "dentro de las instituciones penitenciarias no hay colectivos", ni "privilegios", ni "restricciones de derechos" y que se va a aplicar la ley porque "se tiene que aplicar la ley". No obstante, ha dicho que los presos de ETA deben dar el paso de "responsabilizarse y reconocer el injusto del daño causado y colaborar con la justicia en la medida que se pueda".

Sobre Gogora, ha señalado que "un nuevo director quiere su impronta personal en el instituto" y ha añadido que han pasado diez años desde su creación, "se han sentado las bases pero ahora levantar la cabeza y corregir el ritmo si hace falta". En ese sentido, ha dicho que la ruta a seguir en esta legislatura es "analizar cuestiones que tienen que ver con la investigación y la difusión en materia de memoria democrática que no se haya avanzado y también de violencia política".

En relación al presupuesto de su departamento para 2025, que crece casi un 6%, San José ha dicho que son necesarios más recursos para "reforzar el servicio público de la justicia, para una mejor gestión penitenciaria y, desde luego, para una mejor atención a las víctimas y el desarrollo de una memoria democrática completa".

Sobre la competencia de la gestión penitenciaria trasferida a Euskadi, ha defendido que "en la cercanía, la gestión es mucho mejor" y, además, "permite toda esa visión completa de sentencia, paso por la institución penitenciaria y reinserción a la sociedad".

25N, VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Por otro lado, ante la celebración el próximo 25 de noviembre del 'Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer', San José ha señalado que, para reforzar desde la justicia la atención a mujeres víctimas de violencia machista, se va a recuperar el programa Zurekin de acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito judicial.

Además, ha defendido la necesidad de que, dentro de los palacios de Justicia se tienen que dar "espacios de recorridos en los que las víctimas y los victimarios no se encuentren", por lo que van a reforzar "esos espacios seguros para las víctimas donde puedan estar tranquilas y acompañadas, que es lo que nos demandan".

También ha considerado necesario "reforzar mucho la formación en materia de igualdad y de violencia de género en todos los ámbitos de la administración de justicia" porque "es muy importante que una mujer se sienta acompañada cuando va a denunciar, apoyada y, sobre todo creída, que yo creo que eso es lo fundamental".

Asimismo, ha destacado que su departamento va a reforzar las partidas presupuestarias destinadas a la justicia gratuita y también los medios alternativos de resolución de conflictos, así como al impulso a la justicia restaurativa y el acceso a la justicia de personas con discapacidad, "para facilitar en igualdad ese acceso a la justicia".

En el caso concreto de los encuentros restaurativos entre víctimas de ETA y victimarios, San José ha considerado que se tienen que dar "con absoluta discreción" y "sin ninguna publicidad". "Sí que me consta que es muy sanador, muy reparador, tanto para la víctima como para el victimario, pero en esos encuentros lo que se busca es, desde luego, ese poder sanador en la víctima" ha remarcado.

Sobre los delitos cometidos por jóvenes, la consejera ha recordado que el Departamento que dirige apostó hace muchos años por un modelo de justicia juvenil que "a nivel europeo es un modelo a seguir y a copiar", que tiene "una planificación, una evaluación intermedia y una evaluación final".

Además, ha recordado que están iniciando el sexto plan de justicia juvenil en el que, "sobre todo, se trata a los menores para "evitar la reincidencia". A su juicio, es un modelo a seguir, "ante los nuevos perfiles que estamos viendo como mujeres menores y adolescentes infractoras o inmigrantes no acompañados y que se ha incrementado el número de delitos". "Está comprobado que se dan mejores resultados con los presos que se someten a un tratamiento y acceden a una semilibertad", ha concluido.