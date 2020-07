Consejero catalán pide que el Gobierno fije "un orden del día" para la mesa de diálogo sobre Cataluña

Espera que el 25 de julio haya un acuerdo entorno al nuevo partido de Puigdemont

BARCELONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró, ha pedido que el Gobierno fije "un orden del día" para la mesa de diálogo sobre Catalunya, que ha asegurado que el Govern prefiere llamar mesa de negociación.

En una entrevista este jueves en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, Puigneró ha criticado que al otro lado de la mesa el Govern ve "absoluta pasividad" y ha reclamado que haya propuestas y garantías.

"Hemos pedido no ir a hablar del tiempo, en algún momento se debe hablar de estos temas", ha dicho en referencia al derecho a la autodeterminación, y ha insistido en que debe haber un orden del día para abordarlos porque considera que en la primera reunión ya se hicieron la foto.

También ha destacado que es necesario un relator y unas garantías, "porque la palabra de Sánchez vale lo que vale", ha afirmado el conseller sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha asegurado que ha cambiado de socios, al pactar con Cs las prórrogas del estado de alarma.

"Vayamos a la mesa, pero vayamos a trabajar, que nos propongan un orden del día y les diremos de lo que queremos hablar", ha sostenido Puigneró, que ha asegurado que, si en la mesa de diálogo no se pueden hablar de determinados temas, se irá a hacer una segunda foto y eso no toca, en sus palabras.

EL PARTIDO DE PUIGDEMONT

Sobre el nuevo partido político liderado por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el conseller ha deseado que se llegue a un acuerdo en este espacio político antes del 25 de julio, cuando está previsto que se constituya esta nueva formación.

Preguntado por si no descarta ser el número dos de Puigdemont en unas futuras elecciones en Cataluña, Puigneró ha dicho: "No lo sé, no estamos en esta fase de decisión", y ha añadido que la decisión de convocar elecciones está en las manos del presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Ha explicado que para él "es mas importante el encargo que el cargo" y ha criticado que haya espacios políticos independentistas --sin querer mencionar nombres-- que creen que Cataluña debe continuar, según él, por la vía de poner parches, mientras que él defiende la independencia como la mejor política social y económica.

MOBILE WORLD CONGRESS

El conseller ha explicado que este jueves habrá una reunión de con el patronato de la Fundació Mobile World Capital Barcelona, a la que también asistirá telemáticamente la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, para ratificar la decisión de que el Mobile World Congress se quede en Cataluña y el contrato se amplíe hasta 2024.

Puigneró ha afirmado que la cancelación del congreso fue criticada, pero "vista con perspectiva fue una buena decisión" y ha pronosticado que la edición de 2021 será la que tenga más asistentes de la historia, porque combinará la versión presencial y digital.