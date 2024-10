Consejero de Madrid ironiza con un juzgado especial y exclusivo para Sánchez: La Ciudad de la Justicia se queda pequeña"

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ha ironizado este jueves que con la cantidad de causas judiciales que salpican a "una única persona", el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que le lleva a plantear la necesidad de crear "un juzgado especial y exclusivo para él".

"La Ciudad de la Justicia se queda pequeña" ante la cantidad de causas que le salpican, ha apuntado el portavoz del Gobierno regional durante el Pleno de la Asamblea de Madrid celebrado este jueves en respuesta a una pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Popular sobre la valoración del funcionamiento de las unidades funcionales especiales puestas en marcha en el ámbito judicial de la Comunidad.

"Teniendo en cuenta lo ocupados que están los tribunales españoles con los casos que afectan solo a una persona, al presidente del Gobierno, quizá habría que plantearse la necesidad de crear un juzgado especial solo y exclusivamente para él", ha apuntado el consejero.

En este sentido, García ha repasado las causas judiciales que afectan al Gobierno y al entorno del presidente. "Que sepamos a fecha de hoy, la mujer del presidente, imputada; el hermano del presidente Sánchez, imputado; el que fuera mano derecha del presidente Sánchez, número 3 del PSOE y exministro de Transporte, José Luis Ábalos, al borde de la imputación. Siete Ministerios y dos expresidentes socialistas de comunidades autónomas implicados en la venta fraudulenta de mascarillas durante la pandemia y el fiscal general del Estado, de quien depende la Fiscalía, pues eso, imputado", ha repasado.

Además, ha recordado, "el propio presidente Sánchez, por el momento" está "demandado en el Tribunal Supremo "por no cumplir las normas y no convocar la Conferencia de Presidentes". Así, ha resumido, "con Pedro Sánchez los tribunales de justicia no tienen ni un minuto de sosiego".

Al hilo, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha ironizado con la necesidad de crear un juzgado especial y exclusivo centrado en Pedro Sánchez. "La Ciudad de la Justicia se nos ha quedado pequeña con todos los casos que afectan al presidente, a su mujer, a su hermano, a su partido, a su Gobierno", ha indicado.

Respecto a la última de las causas conocidas, la que afecta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el consejero madrileño ha vuelto a reclamar su dimisión "urgente" o su cese por "incumplimiento grave de sus funciones" después de que el Tribunal Supremo acordarse abriese una investigación contra el fiscal general por el presunto delito de revelación de secretos del que le acusa la pareja de la presidenta madrileña.

"Es la primera vez que un fiscal general está imputado en democracia, algo muy grave, porque el que ha jurado respetar la ley la ha incumplido por instrucciones del 'número uno' de la banda --Pedro Sánchez--. Un delito, por cierto, que está castigado en el Código Penal con hasta cinco años de cárcel y de seis a doce años de inhabilitación", ha indicado.

En esta línea, ha subrayado que "cada minuto" que el fiscal general sigue en su cargo se "acrecienta el bochorno y el descrédito para la institución que representa". "Cada minuto que Sánchez sigue la Moncloa, deshonra y daña la imagen de España", ha zanjado.