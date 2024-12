El Consell, sobre el vídeo de Mazón: "No fuimos a entregar llaves, hicimos una visita como en momentos anteriores"

VALÈNCIA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Consell y vicepresidenta primera de la Generalitat, Susana Camarero, ha calificado de "nuevo bulo" las críticas de PSPV y Compromís al vídeo compartido en los perfiles oficiales del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, sobre las viviendas recibidas por afectados en la dana.

"Es evidente que no fuimos a entregar llaves. Nosotros no entregamos ninguna llave, hicimos una visita como hemos hecho en momentos anteriores", ha defendido, a preguntas de los medios durante la rueda de prensa posterior al pleno del Consell.

De este modo, Camarero ha defendido la difusión de un vídeo contra el que PSPV y Compromís están estudiando medidas, ya que consideran que se vulnera la Ley de Publicidad Institucional de la Comunitat Valenciana.

La consellera ha relatado que las 21 viviendas de La Torre ya se habían entregado "en los últimos días" a personas afectadas por la dana, y que desde el Consell estaban realizando una visita cuando una vecina de Picanya afectada por la inundación, la mujer que aparece en el vídeo, les invitó a "pasar y ver la vivienda". "Pudimos compartir con ella ese momento de satisfacción, de felicidad por poder volver a tener una vivienda digna, la vivienda que merecen las personas que han sufrido tanto como consecuencia de la dana", ha destacado.

La titular de Vivienda a afirmado: "Yo no me dedico a entregar llaves, sí que me dedico a gestionar que se puedan entregar esas llaves, a diferencia de lo que ha hecho el gobierno de España

DICE QUE LE GUSTARÍA SABER QUÉ "MOLESTA A LA OPOSICIÓN"

En ese sentido, Susana Camarero ha afirmado que entiende "poco esta polémica" y que le "gustaría saber qué es lo que le molesta a la oposición", si es que el Consell esté "entregando viviendas a las personas afectadas por la DANA frente a las cero viviendas entregadas por el gobierno de España".

La portavoz se ha preguntado si a la oposición "le molesta que en un año" el Consell haya adecuado viviendas de la Torre "después de que durante ocho años el Botànic fuera incapaz de adecuarlas y de ponerlas a disposición de las personas vulnerables".

En la misma línea, ha afirmado que no escuchó "ninguna protesta" cuando visitó las viviendas el pasado 21 de noviembre con la ministra de Vivenda, Isabel Rodríguez, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, para ver los daños que habían sufrido en las inundaciones y explicar que se estaban poniendo en marcha sus reparaciones.

La consellera ha remarcado que la Generalitat ha puesto a disposición de los afectados por la dana 114 viviendas, de las que 72 están ya habitadas y en 37 se ha declinado residir. Frente a ello, ha señalado que "la Sareb ha entregado cero viviendas" y que en la mencionada visita el Gobierno central anunció "que estarán a disposición 39 viviendas próximamente", "de las 500 viviendas que la Sareb reconoce tener en los municipios afectados" y de las más de 1.000 viviendas que la Sareb tiene en la provincia de Valencia".

Preguntada por las palabras del síndic socialista, José Muñoz, al afirmar que las imágenes son un ""un lavado de la imagen de Mazón", Camarero ha aseverado que, para la oposición, "cuanto peor, mejor", y ah reprochado que "les moleste" que se dé a conocer "todas las inversiones que se están realizando" y que "se está trabajando sin descanso" por parte de la Generalitat para "recuperar la Comunitat Valenciana".

"Algunos parece que están más centrados en mantener el dolor, en mantener el problema y en no trasladar lo que se está solucionando, lo que se está avanzando, el esfuerzo que está haciendo este gobierno por dar solución a tantos y tantos problemas que generó la dana el día 29", ha zanjado.