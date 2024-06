Cortes valencianas debatirán la ley de financiación de Compromís la semana que viene y PP y PSPV no descartan apoyarla

VALENCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Les Corts debatirán en el próximo pleno la proposición de ley de Compromís sobre la financiación (llamada Ley de Trato Justo), así como la ley de Accesibilidad Universal. PP y PSPV no han descartado apoyarla, mientras que Vox ha defendido que su postura pasa porque los valencianos estén "considerados exactamente como todos los demás".

Así lo han señalado los síndics de los cuatro grupos en la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell. En el próximo pleno, por tanto, se debatirán primero las leyes de Libertad Educativa, À Punt y Antifraude y después, las dos proposiciones de ley de Compromís echarán a andar: tanto la de Trato Justo como la de Accesibilidad Universal, que emana del trabajo realizado con las entidades del tercer sector desde la conselleria que dirigía Aitana Mas en la pasada legislatura.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha defendido que con este debate, el PSPV y el PP "tendrían que decidir si quieren que realmente se debata" o si "están haciendo seguidismo unos y los otros, victimismo". "Nosotros hacemos posibilismo, lo que queremos son aportar soluciones", ha señalado.

Baldoví ha señalado que en materia de financiación hay "mucha hipocresía, seguidismo, victimismo y pocas ganas de solucionar el problema". De hecho, ha criticado que "el PP y el PSOE cambian su exigencia en función de quien gobierne en el Estado".

Preguntado sobre el PSPV-PSOE, ha señalado que ha visto en los socialistas "la misma actitud que en el PP cuando Rajoy tenía mayoría absoluta y se tardaron cinco años en debatir la reforma del Estatuto". E interpelado sobre el sentido de votación, ha señalado que, en su reunión, Mazón no le trasladó "en ningún momento" qué votaría, pero "quería que se debatiera".

PSPV: "MAZÓN NO TIENE CRITERIO"

Por parte del PSPV-PSOE, José Muñoz ha defendido que "los socialistas definimos cuál es el modelo de financiación autonómica que queremos para la Comunitat Valenciana hace 12 años" y ha afeado a Mazón que "sea incapaz de decirnos cuál es el sistema de financiación que defiende su Consell" puesto que no ha presentado criterio del Consell a esta ley.

"Mazón no tiene criterio sobre la financiación, tiene que aclararnos cuál es el modelo que quiere para la Comunitat Valenciana uno que siga criterios poblacionales o el que quiere Feijóo para Galicia", ha manifestado.

Asimismo, Muñoz ha señalado que "en 2012 el Partido Popular defendía el concepto de singularidad para algunos territorios, entre ellos en Cataluña" y ha insistido en que "Mazón y su Consell no nos han enseñado sus cartas los únicos que dicen algo claro son sus socios de ultraderecha que ya nos han dicho que no creen en la condonación de la deuda histórica que sufrimos por la infrafinanciación".

"Es imprescindible que deje de estar instalado en la mentira y que nos diga cuál es su criterio y el modelo de financiación que defiende", ha agregado. Respecto a Compromís, ha señalado que cree que Mazón ha tendido una "trampa" al partido y que él prefiere "estar alineado con el gobierno más progresista de la historia de España" que reunirse con el "gobierno más reaccionario". "El PSOE siempre está en el lado bueno de la historia", ha zanjado.

PP, DE ACUERDO CON LAS PROPUESTAS

Por parte del PP, Miguel Barrachina ha defendido que está de acuerdo en lo general con las propuestas que recoge la proposición de Compromís de un nuevo sistema de financiación, un fondo de nivelación y la compensación de la deuda histórica. Sin embargo, ha apuntado que no ha tenido tiempo de leer la proposición completa ya que la han presentado durante la Junta.

Además, ha señalado que la Comunitat Valenciana "tiene dos singularidades": "es la peor tratada y también es la que presenta un peor endeudamiento por cápita entre todas las comunidades. Aspiramos a un trato justo donde se tengan en cuenta todas las peculiaridades, pero con un único sistema de financiación", ha añadido.

"Apostamos por una financiación sin privilegios porque comprar votos con dinero es corrupción política. Apostamos porque la negociación sea multilateral tal y como piensan la mayoría de dirigentes socialistas, aunque no los de esta Comunitat", ha manifestado y ha criticado que "hace pocos días se rompía la igualdad legal con la amnistía, ahora pretenden quebrar la igualdad económica al querer privilegiar a una autonomía sobre las otras".

VOX: "TRATAR A TODOS IGUAL"

Y desde Vox, José María Llanos ha señalado que deberán estudiar la propuesta de Compromís pero ha remarcado que defienden "un trato justo para todos los ciudadanos de esta nación". "Tratar a todos igual. No queremos que haya un tratamiento distinto a cada español según el sitio donde viva, sino tratar a todos los españoles por igual con el dinero que todos pagamos con nuestros impuestos", ha añadido.

Preguntado por la infrafinanciación, el portavoz ha explicado que "en VOX se reconoce tal infrafinanciación, pero no se está de acuerdo con la solución que se propone: aquí no se trata de compensaciones, que nos den lo mismo que a los vascos o navarros porque después ellos no se van a conformar y van a pedir más".

"El problema es que se está jugando al chantaje continuo y así ha sido históricamente y es lo que ha pasado con la Ley de Amnistía porque con tal de mantenerse un minuto más en el poder", Pedro Sánchez "está dispuesto a resquebrajar España de arriba abajo". "Ya he dicho en alguna ocasión que al señor Sánchez le bastaría con ser el presidente de su comunidad de vecinos porque desde luego lo que quiere ser es presidente de algo", ha manifestado.