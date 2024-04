COVITE lamenta que a Bildu no le pase fractura no condenar el terrorismo tras conseguir su mejor resultado histórico

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha lamentado este lunes que a EH Bildu "no les pase fractura" y haya conseguido su mejor resultado histórico pese a no condenar el terrorismo, a la vez que ha criticado que la formación abertzale sigue con las mismas caras "de la vieja Herri Batasuna".

"No solo no condenan el terrorismo, ni siquiera consideran terrorismo los crímenes de ETA. Y no les pasa ninguna factura", ha expresado la organización, recalcando que entre los miembros de Bildu se encuentran "las mismas caras" de Batasuna y que comparte con ellos "las mismas soflamas de independencia" o "Jota ke irabazi arte" (Dale duro hasta vencer).

Estas declaraciones tienen lugar tras conocerse los resultados de las elecciones vascas en las que PNV y Bildu han empatado con 27 escaños. Los jeltzales han obtenido el 35% de los votos perdiendo cuatro parlamentarios respecto a las últimas elecciones, mientras que EH Bildu ha conseguido el 32% sumando seis parlamentarios y consiguiendo así su mejor resultado histórico.