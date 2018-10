Cs quiere cambiar la ley para que las cuentas de los partidos incluyan las de sus grupos en ayuntamientos y parlamentos

Publicado 22/02/2018 17:09:11 CET

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Finanzas de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, ha anunciado este jueves que la formación naranja presentará este viernes en el Congreso una proposición de ley para que las cuentas de los partidos políticos incluyan las de todos sus grupos institucionales (ayuntamientos y parlamentos).

Cuadrado ha adelantado esta iniciativa durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre la financiación de los partidos políticos, donde ha dado explicaciones sobre las cuentas de Cs de 2015, a las que el Tribunal de Cuentas no dio su visto bueno al detectar demasiadas incidencias, deficiencias y discrepancias que impedían reflejar adecuadamente la situación financiera y patrimonial del partido.

El secretario de Finanzas ha defendido el "esfuerzo de transparencia" que ha hecho la formación naranja al informar al órgano fiscalizador no solo sobre el dinero que recibe el partido directamente, sino del que reciben muchos de sus grupos en ayuntamientos y parlamentos autonómicos.

EL PP "OCULTA 25 MILLONES"

En cambio, el PP, que "oculta 25 millones de euros" al Tribunal de Cuentas --los fondos públicos que recibieron en un año sus grupos institucionales en toda España--, ahora "quiere poner el ventilador en marcha" contra Ciudadanos, ha denunciado Cuadrado ante las críticas del senador del PP Luis Aznar a las cuentas de Cs.

A su juicio, "el problema es el dinero que el Tribunal de Cuentas no puede fiscalizar" porque los partidos no le facilita datos al respecto, y por eso este órgano "no ha logrado destapar los casos de corrupción" del PP.

Para atajar esta situación, Ciudadanos impulsará una proposición de ley que, según Cuadrado, "va justo en el camino que quiere el Tribunal de Cuentas", ya que obligará a que "todos los partidos tengan que presentar las cuentas consolidadas de todos sus grupos autonómicos y municipales". De esa manera, "podrá emitir un informe real del dinero que manejan los partidos", ha agregado.