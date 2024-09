Decae la proposición de ley de Concordia en Castilla y León por el rechazo del PP

Las Cortes de Castilla y León tumban la Ley de Concordia - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press



El PP insiste en que el informe del Consultivo es "imprescindible" y recuerda los recursos del Gobierno a las leyes de Aragón y de Valencia

VALLADOLID, 25 (EUROPA PRESS)

El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha rechazado este miércoles con los votos de los grupos Popular, PSOE, UPL-Soria ¡Ya! y Mixto la toma en consideración de la proposición de ley de Concordia que registraron en abril de forma conjunta PP y Vox, partido este último que se ha quedado sólo en defensa de la tramitación de este texto.

El procurador 'popular' Óscar Reguera ha justificado el voto en contra de su grupo en la toma en consideración del proyecto de ley de Concordia que registraron hace cinco meses ante "la coyuntura actual" y por "razones de oportunidad, de prioridad y de prudencia" que, según ha defendido, aconsejan "posponer" la tramitación, si bien ha reafirmado el "convencimiento" del PP de que el texto que hoy ha decaído es "constitucional".

Reguera ha recordado al respecto que en estos momentos hay dos proyectos de reglamento en desarrollo de la Ley de Memoria estatal, uno regulatorio del Consejo de Memoria Democrática y otro por el que se regula el catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática, que, según ha vaticinado, podría afectar a la norma que se quería tramitar en Castilla y León.

"Por si fuera poco --ha exclamado el procurador del PP-- la Ley de Concordia de Aragón ha sido objeto de recurso de inconstitucionalidad y se ha acordado su suspensión hasta que se resuelva". Reguera ha considerado que puede ocurrir "otro tanto de lo mismo" con la Ley de Concordia de la Comunidad Valenciana puesto que el Gobierno de España ha anunciado ya que previsiblemente formule otro en octubre.

Según ha explicado, estos hechos llevaron al Grupo Popular a pedir el pasado jueves en la Junta de Portavoces un informe del Consejo Consultivo que ven "necesario e imprescindible" para verificar la constitucionalidad de la proposición de ley ante la "probabilidad" de que el Gobierno de la nación también presentara un recurso contra ella. "Por eso consideramos no prioritaria su continuación en la tramitación y por eso consideramos disponer de este informe. La prudencia aconseja esperar", ha zanjado.

Reguera ha recordado, por otro lado, que mientras "duró la pareja" del Gobierno de coalición de PP y Vox la relación "resultó fructífera" y resolvieron sus "lógicas discrepancias" con buena voluntad y diálogo y ha lamentado que sus exsocios hayan decidido "estrenar su reciente soltería coqueteando con el resto de la oposición" y pretendiendo al mismo tiempo "imponer" desde fuera del Ejecutivo las políticas que abandonó cuando rompió el pacto "siguiendo las indicaciones del señor Abascal, nuestro antiguo suegro", ha bromeado el 'popular'.

"¿Es sensato que quien abandona una casa quiera imponer desde la distancia cómo esa casa se organiza?", ha preguntado Reguera que en un mismo símil sobre parejas ha ironizado sobre el acuerdo entre PSOE y Vox en la Mesa de las Cortes para incluir la toma en consideración de esta proposición de ley en este pleno. "Si continúan así, mejor que se casen, no sigan ocultando su relación, por favor, porque todos la sabemos que todo vale para actuar como una pinza", ha concluido.

LOS SOCIALISTAS SE VAN "CONTENTOS" "Esta iniciativa hoy se para aquí, hoy muere aquí y, desde luego los que más contentos nos vamos a casa somos los socialistas", ha reconocido por su parte el portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, que ha destacado que con el rechazo a la toma en consideración del Proyecto de Ley "de la discordia" se cierra "una página negra de la historia" del Gobierno de Fernández Mañueco.

Tudanca que ha ironizado sobre el "nuevo argumento de la fábrica de ideas de la política para adultos del Partido Popular" respecto a "la pinza" de PSOE y Vox al aceptar el debate de la toma en consideración de esta proposición de ley y ha concluido: "No mientan, no se oculten, no les dé vergüenza, estaban de acuerdo con los fascistas en tramitar esta ley hasta ayer mismo".

En la misma línea se ha pronunciado el portavoz del Grupo Mixto y procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, que se ha congratulado del debate de hoy para pode mandar "al cubo de la basura de la historia" un texto normativo "execrable y miserable" que ha tachado también de "reverenda basura".

"Verdad, justicia y reparación", ha reclamado Fernández que ha parafraseado al escritor portugués José Saramago para advertir: "Hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica porque se empieza con el olvido y se termina con la indiferencia".

Por su parte, el procurador Francisco Igea ha reprochado la "cobardía inaceptable" del presidente de la Junta y del portavoz, Carlos Fernández Carriedo, por ausentarse del hemiciclo durante el debate de la toma en consideración del texto, en sintonía con el portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, que ha hecho "un pequeño reconocimiento a los miembros del Gobierno del Partido Popular que han soportado el debate y que han dado la cara".

"Es digno también de estudio el porqué hay mucha gente que, habiendo firmado incluso esta proposición de ley, no está aquí dando la cara. Siempre ha habido reclutas y siempre ha habido jefes y los jefes a veces dan la cara y a veces no", ha ironizado el leonesista tras la "rocambolesca" forma en la que ha llegado al debate una proposición de ley "firmada por el Partido Popular y a la que luego el Partido Popular ha intentado borrar su firma".

Finalmente, el procurador de Por Ávila, Pedro José Pascual Muñoz, ha considerado que se trataba de texto "polémico" que conllevó "enfrentamientos" desde el principio y ha vuelto a lamentar que las Cortes no se dediquen para hablar de los problemas reales de la Comunidad.

"Después de dos jornadas de pleno la conclusión que me llevo hoy para Ávila es que venimos más a radicalizarnos que a encontrarnos", ha reprochado Pascual que ha asegurado que Por Ávila no va a estar en esa radicalización.

Y en declaraciones a los medios de comunicación tras la votación en la que ha decaído la norma, su defensor, el portavoz del Grupo Vox, Juan García-Gallardo, ha lamentado que gracias al voto en contra del PP el PSOE de Luis Tudanca "hoy está de fiesta" y "se va a ir muy feliz a dormir" por la decisión de Fernández Mañueco al que ha acusado de no tener palabra.

El que fuera vicepresidente de la Junta se ha confesado "traicionado y defraudado" ante la "deriva progre del nuevo PSOE azul", el PP, al que se ha referido como "el partido de las mil caras". "El PP ha tomado un camino y esto es un punto de inflexión para ellos", ha sentenciado García-Gallardo que ha considerado que la prudencia y la moderación de las que ha hablado Reguera son realmente "cobardía y claudicación ante la agenda política del PSOE".

"Se pone muy cuesta arriba, nos lo ponen muy difícil (...) realmente va a ser complicado", ha respondido finalmente a preguntas de los periodistas respecto a posibles nuevos pactos entre Vox y PP al que ve "a otra cosa" y sin querer llegar a acuerdos en Castilla y León por sus "zancadillas y patadas en la espinilla" y "maniobras raras".

Por último, se ha reafirmado en su opinión de que el PP no tiene verdadera voluntad de aprobar los presupuestos de 2025.