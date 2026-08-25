Defensa cifra en el 10% los inmigrantes que siguen en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante una comparecencia ante la Comisión de Defensa en el Congreso de los Diputados, a 25 de agosto de 2026, en Madrid (España). La comparecencia tiene como objeto informar sobre la gestión de sus competencias e - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este martes en el Congreso que el 90% de los casi 80.000 inmigrantes que entraron masivamente en Ceuta a finales de julio procedentes de Marruecos habían retornado el 1 de agosto, lo que implica que el 10% restante aún permanece en la ciudad autónoma.

En la Comisión de Defensa, la ministra del ramo ha desgranado un informe elaborado por el Estado Mayor de la Defensa que especifica cómo se planteó y ejecutó la entrada masiva, y la divide en tres fases: "migración concentrada", "asalto" masivo y retorno masivo.

Según ha desvelado, el trabajo identifica la primera fase de "migración concentrada" desde el 8 de julio de 2026 hasta la mañana del día 30 y se trató de la "preparación y ejecución de un cruce por mar" de centenares de inmigrantes que "poco a poco" se fueron incrementando a "miles".

Robles ha explicado que en redes sociales se viralizó "interesadamente" una "manipulación" e "interpretación" de la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio de 2026 mediante la cual se aseguraba que, si se accede al territorio español a nado, no se producirá el retorno.

"AUTOGESTIÓN" PARA APROVECHAR LA OPORTUNIDAD

"Los nadadores que lograban llegar a Ceuta o que eran recogidos por embarcaciones de salvamento, difunden sus logros por redes sociales", lo que "amplificó" la propagación de esa desinformación y contribuyó a un "efecto llamada". En las redes también se difundió una presunta disminución de efectivos policiales en el lado marroquí de la frontera debido a la celebración de la Fiesta del Trono.

La segunda fase, de "asalto" masivo, comenzó en torno a las 11.00 horas. "Varias decenas de miles de personas cruzaron la frontera dominados por una sensación de urgencia", ha explicado la ministra Robles. "El análisis de las imágenes evidencia que la inmensa mayoría no estaban preparados, no habían planeado el cruce y aprovechaban una ventana de oportunidad", ha agregado.

En ese momento, páginas de redes sociales publicaron mensajes reivindicativos sobre la marroquinidad de Ceuta y Melilla, así como imágenes "que tratarían de evidenciar una inactividad de las autoridades fronterizas junto con el paso por estas fronteras sin dificultades de vehículos cargados de potenciales candidatos a entrar", ha continuado Robles.

Según datos proporcionados por la titular de Defensa, entraron unos 5.200 inmigrantes por hora y a las 20.00 horas del 30 de julio ya había en la ciudad autónoma entre 45.000 y 55.000 inmigrantes.

La ministra ha llamado a la tercera fase la del retorno masivo a Marruecos y la ha ubicado en el ocaso del mismo 30 de julio. "Aproximadamente el 90% de los que entraron constatan que la situación en Ceuta es difícilmente sostenible", según Robles. Así, vuelven.

UNOS 25.000 RETORNOS EN UN MISMO DÍA

La "máxima expresión" de este retorno voluntario se produjo en las primeras horas del 1 de agosto, ha añadido. En concreto, sobre las 14.30 horas de ese día se contabilizaron en 25.000 los retornos voluntarios y se incrementaron hasta llegar a ese 90% que han regresado ya, según la ministra.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo el 4 de agosto que 70.000 de los 72.000 inmigrantes que accedieron a Ceuta ya habían regresado a Marruecos.

Así las cosas, Robles ha trasladado que los expertos indican que el examen de redes e imágenes tomadas esos días permiten concluir que la entrada masiva "se fundó en una autogestión de individuos atraídos espontáneamente al perímetro fronterizo por cuestiones de oportunidad y por el transmitido mensaje en redes de supuesta falta de obstáculos en el cruce de fronteras y el efecto llamada entre el 12 y el 26 de julio".