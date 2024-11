Detenido en Marbella el cabecilla de una estafa de 17 millones en criptomonedas usadas para el tráfico de drogas

La Policía asegura que es "la mayor incautación de monedas virtuales en Europa" relacionada con organizaciones dedicadas al narcotráfico

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Nationale Politie de Países Bajos, han detenido en Marbella (Málaga) al cabecilla detrás de una estafa valorada en 17 millones de dólares en criptomonedas que deja víctimas en toda Europa, entre ellos otras organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

Entre esas víctimas figuran organizaciones criminales asentadas en la Costa del Sol que pretendían blanquear el dinero obtenido en sus actividades ilícitas, ya que recibían estas criptomonedas que luego querían canjear por moneda corriente.

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, la operación resultante se ha saldado con "la mayor incautación de monedas virtuales en Europa relacionada con las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas".

Los agentes han detenido a tres personas de origen neerlandés, entre ellas al cabecilla del grupo criminal que se había instalado en Marbella para blanquear el dinero que obtenía con las estafas mediante la adquisición de bienes muebles e inmuebles de gran valor que ponía a nombre de terceros.

El principal investigado, que cambiaba de domicilio semanalmente para dificultar su localización, empleaba las aplicaciones de mensajería instantánea para publicitarse y ganarse la confianza de sus víctimas que le realizaban transferencias para convertir sus criptomonedas en moneda corriente.

Se han realizado tres registros, uno en Países Bajos y dos en España, concretamente en Marbella y en Mijas, fruto de los cuales se han intervenido más de 850.000 euros en efectivo, 16 relojes de alta gama, gran cantidad de teléfonos móviles y joyas valoradas en más de medio millón de euros.

FRAUDE OVER THE COUNTER

Las primeras pesquisas policiales se centraron sobre los progenitores del cabecilla de este entremado criminal, quienes presuntamente habrían colaborado en el blanqueo del dinero.

A partir de ahí, se desmanteló una organización dedicada a las estafas con criptomonedas mediante el fraude Over The Counter (OTC), que consiste en transacciones económicas que no transcurren a través de la Bolsa, sino que se formalizan directamente entre dos partes al margen el circuito reglado.

Se trata de un tipo de negociación donde las partes involucradas compran y venden activos directamente, sin intermediaros públicos, por los que ambas acuerdan los términos y los precios de manera privada. Esta falta de control era aprovechada por el investigado para llevar a cabo su actividad ilícita, según la Policía Nacional.

El ahora detenido utilizaba las aplicaciones de mensajería instantánea para publicitarse como una persona de confianza para realizar diferentes transacciones con criptomonedas. Las víctimas contactaban con él a fin de convertir sus monedas virtuales en moneda corriente.