Detenidos dos inmigrantes en Ceuta por tratar de agredir sexualmente a una menor marroquí

Varios migrantes recogen comida y bebida de Cruz Roja en la playa del Trampolín, a 23 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). Embarcaciones de Salvamento Marítimo han trabajado este miércoles en la reparación de desperfectos detectados en la barrera neu - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos inmigrantes que entraron en Ceuta el 30 y 31 de julio han sido detenidos en las últimas horas como presuntos autores de un intento de agresión a otra inmigrante marroquí menor de edad, quien en la jornada del viernes ya había vivido un altercado parecido, según confirmaron fuentes policiales tras los hechos ocurridos en la playa del Trampolín.

La menor, que se niega a permanecer en centros de acogida, ha sido citada en la mañana de este domingo ante la Fiscalía para ratificar o no su denuncia.

Según explicaron fuentes sanitarias, en el informe facultativo no consta que la agresión sexual llegara a consumarse.

La menor pasará la noche en un recurso de la Ciudad Autónoma a la espera de pasar a disposición judicial, mientras que los dos detenidos son mayores de 18 años.