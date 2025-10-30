Diana Morant cree que la "amenaza" de Junts no se va a poder cumplir en el día a día, no podrá decir "no" a todo

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, a su llegada al homenaje a las víctimas de la dana, en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, a 29 de octubre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Sus Majestades los Reye - Rober Solsona - Europa Press

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado hoy que la "amenaza" de Junts de romper con el Gobierno no se va a poder cumplir en el día a día y no podrá decir "no" a todo.

Así se ha pronunciado esta mañana la ministra durante una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, donde ha sido preguntada sobre si teme que la decisión del partido de Puigdemont de romper con el Gobierno haga imposible la Legislatura.

Diana Morant ha respondido que esa es una "amenaza que no se va a poder aterrizar en el día a día" porque Junts no va a poder votar que "no" a todo si después tiene que rendir cuentas ante su electorado. Y ha puesto como ejemplo el Real Decreto de las medidas para la ELA, en la que se prevén casi 500 millones de euros para los afectados por esta enfermedad.

Al respecto Morant se ha preguntado si este asunto no afecta a los vecinos y vecinas de Cataluña y si Junts va a poder votar en contra de ese Real Decreto.

La ministra ha explicado que una actitud de ese tipo no se corresponde con lo que los votantes esperan de los políticos que eligen en las urnas y ha señalado que los votantes de Junts esperan que se pronuncie de una manera u otra según lo que se está votando.

Ha precisado que esta afirmación no es solo en referencia a Junts, sino también al Partido Popular --"a Vox lo voy a dejar a un lado", ha exclamado-- porque, en su opinión, "nadie comprenderá nunca cómo el Partido Popular votó en contra de la reforma laboral o cómo el Partido Popular ha ido votando en contra de distintas medidas que se han tomado para ayudar a las familias y a las empresas, por ejemplo, con los temas energéticos y la bajada del precio de la energía".

En definitiva, Diana Morant considera que un partido "no puede desvincularse del tema en el que se está votando" porque en una Legislatura "hay muchas cosas que decidir". "Eso lo tenemos con el Partido Popular, lo tenemos con Vox, pero no creo que Junts pueda hacer eso si después tiene que rendir cuentas delante de su electorado", ha remachado.