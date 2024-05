Díaz critica los "insultos" en el debate de la amnistía y Errejón acusa a Vox de comportarse como los herederos del 23F

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha criticado que ha escuchado todo tipo de insultos durante el debate para aprobar la Ley de Amnistía y el portavoz parlamentario, Íñigo Errejón, ha acusado a los diputados de Vox de comportarse como los "herederos" del intento del golpe de Estado del 23F.

Así se han referido ambos tras la tensión vivida durante la sesión plenaria de la Cámara Baja sobre la amnistía y recriminar a la bancada de Vox impedir que hoy hubiera un debate "sereno" en el Congreso.

Díaz ha destacado que pese a este "espectáculo" se ha aprobado una norma clave para tener una norma que permite seguir caminando en un país diverso.

Cuestionada sobre si ha escuchado insultos en el hemiciclo, la vicepresidenta segunda ha respondido que les han llamado "de todo", desde "traidores" y "corruptos".

Mientras, Errejón ha denunciado "graves incidentes" durante la votación de la amnistía y que los diputados de Vox, durante el debate, se han ido "levantando, insultando y atacando" a buena parte de los oradores, simplemente porque no estaban de acuerdo con lo que se iba a votar.

"Eso básicamente significa que se han comportado como los herederos de los que la última vez que intentaron impedir una votación en el Congreso y lo hicieron entrando con pistolas en el hemiciclo. Hoy los diputados de la ultima vez de la derecha han intentado que no se produjera la votación, porque no aceptan las votaciones cuando las pierden, porque la derecha y la extrema derecha en España piensan que el poder siempre es suyo y que las votaciones cuando no les dan la razón son ilegítimas", ha lanzado.

"QUIEREN SIMPLEMENTE QUE NO EXISTAMOS"

El portavoz del grupo plurinacional ha ahondado en que, a su juicio, estos "ataques" de Vox revelan que "les gustaría" que los representantes progresistas no estuvieran en el Congreso y que no existieran.

"Es muy importante que toda la ciudadanía este 9 de junio en las elecciones europeas recuerde quiénes son los que están en contra de la oposición de las mayorías, recuerde quiénes son los que les gustaría que no existiéramos, que no tuviéramos palabra y que hoy han intentado, con insultos y con amenazas, que se suspenda la votación. Pero no les ha salido y ha ganado la democracia", ha declarado Errejón.

Finalmente ha señalado que el independentismo seguirá con sus convicciones y es una opción política "legal" en España, que está de acuerdo en que los conflictos políticos se resuelven con política. "Hay estabilidad y hay legislatura para rato", ha zanjado Errejón.

ASENS: ABASCAL SE REUNIÓ CON EL "CARNICERO" NETANYAHU

Mientras, el número dos de la lista de Sumar a las elecciones europeas y dirigente de los 'comunes', Jaume Asens, ha afirmado que la actitud de Vox no es "algo nuevo" y que están acostumbrándose a ver "fango", "insultos" y "amenazas" en el hemiciclo.

Además, ha subrayado que ese comportamiento viene después de la reunión del líder de Vox, Santiago Abascal, con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al que tildado de "carnicero" al estar investigado por el "genocidio" y "crímenes contra la humanidad" por su ofensiva en Gaza.