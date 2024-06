Díaz pide apoyo a Sumar para no darle otra oportunidad a Feijóo y proteger un Gobierno que es un "faro" mundial

Estrella Galán reivindica a Sumar como el proyecto de unidad y recrimina al PSOE: "Hay que ser zurdo no en cartas sino en el BOE"

VALENCIA, 7 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha apelado a una gran movilización progresista en torno a Sumar de cara a las elecciones europeas para "no darle una oportunidad" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que se le nota "nervioso" e incluso habla ya de "empate" entre bloques.

También ha dicho que el 9J debe demostrar que no se tolera la corrupción, que asocia al PP, pero sobre todo conseguir fortalecer a Sumar, pues es la forma de proteger un Gobierno progresista que es un "faro" y "baluarte" para el mundo Así lo ha trasladado durante el acto de cierre de campaña de Sumar en Valencia a las europeas junto a la cabeza de lista de la coalición, Estrella Galán; el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy; el portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón, los también candidatos al 9J Vicent Marzà (Compromís), Manu Pineda (IU) y Andere Nieva (Más Madrid), así como los dirigentes de Compromís Joan Baldoví, Águeda Micó y Alberto Ibáñez.

Sumar pone fin a la campaña en la que se ha volcado Díaz y con la que aspira a tener un resultado positivo en estos comicios de carácter estatal, para cambiar la dinámica de este ciclo electoral y volver a ser fuerza clave en el bloque progresista como ocurrió el 23J.

Para ello, aspira el 9J a reforzar su posición en el Gobierno y ser clave para que el bloque progresista se imponga a las derechas, pero también donde se mide en el flanco progresista con PSOE y Podemos.

Durante su discurso, Díaz ha reivindicado que Sumar reivindica la "mezcla", "la mixtura", la plurinacionalidad y multiculturalidad del país que debe tener apoyo el 9J, frente a una derecha que no quiere que se hable en lenguas cooficiales.

FEIJÓO ESTÁ "NERVIOSO"

Por otro lado, ha cargado contra el PP y ha proclamado que, como pasó con la moción de censura de hace seis años, las europeas deben volver a "echarles" por su corrupción, dado que no puede pretender dar lecciones cuando sus tramas costaron más de 60.000 millones de euros, además de una gestión que generó recortes y desempleo.

De esta forma, ha ironizado al decir que está de acuerdo con Feijóo y que el 9J será su segunda vuelta pero de su derrota como en las generales, aunque estos comicios no solo deben ser eso sino un respaldo a un Gobierno de coalición que "merece la pena", al ser "baluarte para el todo el mundo" en materia de conquista de derechos.

Por tanto, ha desgranado que el 9J debe votarse con "esperanza", dado que el "odio" no moviliza, y dar a Sumar "más fuerza democrática en el Gobierno" para reducir la jornada laboral o bajar los precios del alquiler, dado que en estas materias tienen diferencias con el PSOE.

En consecuencia, ha apelado a los indecisos a votar a Sumar para hacer realidad la agenda social y vencer a la derecha, que no soporta que la ministra que ha logrado cifras "récord de empleo" provenga de una familia de clase trabajadora.

SUMAR ES EL ESPACIO DE UNIDAD EN LA IZQUIERDA

Por su parte, Galán ha afirmado que en las elecciones europeas está en juego que el "corazón del Gobierno", Sumar, "lata con más fuerza" y que del 9J salga un Ejecutivo "más fuerte y valiente", dado que la derecha y la extrema derecha lo que "no soporta" es que gestionen mejor.

También ha reivindicado que las familias progresistas respalden a Sumar el 9J, dado que es el proyecto de la "unión de las izquierdas", donde están los "rojos y los verdes" sin que "sobre nadie". "Somos el voto de la izquierda (...) de la gente de bien", ha apostillado para espetar que "nadie les va a dar lecciones de cómo proteger a los vulnerables" ni en la defensa de la causa palestina.

Finalmente, ha criticado al PSOE y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al manifestar que "no se trata de ser zurdo en las cartas, sino en el Boletín Oficial del Estado" y ha instado a romper relaciones diplomáticas con el Gobierno "genocida" de Benjamin Netanyahu, que ha superado "todos los límites de la crueldad".

ERREJÓN: EL PODER JUDICIAL HA ENTRADO EN CAMPAÑA

Mientras, Errejón ha criticado que el Poder Judicial ha decidido "entrar en campaña" para ayudar a los candidatos de la derecha como si ya no fueran "suficientemente dopado" a las elecciones, y lo hacen porque "odian y detestan" al Gobierno no por la presencia del PSOE sino por la presencia de Sumar, que impulsa medidas como la "democratización" del estamento judicial.

También ha disertado que hay muchas papeletas a la izquierda y es verdad que la gente duda, pero solo hay una papeleta que es en "clave de autodefensa nacional" y es Sumar.

Por otro lado, el ministro Bustinduy ha alertado de que entiende que el auge de las fuerzas "autoritarias, racistas y antidemocráticas" puede hacer que la gente se desmotive, pero ha remarcado que la democracia en Europa está "amenazada" por la alianza de la derecha con los ultras y para defenderla no basta con "permanecer" en el Gobierno, sino ir más allá con medidas estructurales como la reforma fiscal.

Mientras, Manu Pineda ha afirmado que la derecha no podrá vencer salvo que la izquierda "esté peleando en vez de unirse para hacer frente al fascismo". "A ver si fuéramos capaces de una vez en vez de usar munición contra nosotros en juntarla contra la derechas", ha apostillado.

Y ha advertido de la actitud del PSOE, que se une con el PP en Europa, y revela que con "un carnet de izquierdas se puede hacer políticas de derechas", y que sin un buen resultado en las europeas los socialistas les "van a mirar mal de arriba a abajo" porque creen que Sumar es un "intruso" en el Gobierno. "Quieren dejarnos delgaditos para decirnos: esta no es vuestra casa, no molestéis", ha zanjado.

BALDOVÍ ARREMETE CONTRA LOS "ORCOS" DE PP Y VOX

A su vez, el síndic de Compromís en Parlamento valenciano, Joan Baldoví, ha puesto en valor la València "amable, verde y europea" que Joan Ribó --exalcalde de la ciudad-- y Compromís "han creado". Al tiempo que ha criticado que "los orcos", en referencia al Partido Popular y Vox, a su juicio, quieran "devolver a Valencia al blanco y negro".

En este sentido, se ha dirigido al gobierno de la Generalitat Valenciana --integrado por PP y Vox-- y lo ha calificado de "gobierno malvado que odia su propio pueblo". En referencia al poeta Vicent Andrés Estellés, Baldoví ha llamado a acudir el próximo domingo a las urnas "juntos, alegres y combativos": "Vayamos a votar con pasión".

Por su parte, la diputada de Compromís-Sumar en el Congreso, Àgueda Micó, ha llamado a "plantar cara" contra el "discurso de odio y negacionismo" y ha apuntado que la "responsabilidad" de la coalición es "estar a la altura de la gente que más lo necesita".

Al mismo tiempo, ha asegurado que "no es lo mismo que Sumar esté en el Gobierno de España, que no esté" y ha defendido la subida del salario mínimo interprofesional, el descenso del paro y la reforma laboral: "Esto no pasaría sin Yolanda Díaz como vicepresidenta".

El acto ha concluido con la intervención del candidato de Compromís en la lista de Sumar, Vicent Marzà, quien ha asegurado su formación va a "cambiar Europa" y "luchar por una sociedad digna" con "más justicia y dignidad" frente la "polarización que afecta a la política".

"El único voto que llega a Bruselas y lucha por la mayoría social es Compromís-Sumar", ha manifestado. También se ha dirigido a la "derecha y ultraderecha": "No vamos a pararlos, vamos a ganarlos. No queremos mollas, queremos todo el pan".

En el tramo final del acto, un grupo de transeúntes ha increpado a los participantes en el mitin, que se ha detenido durante unos instantes