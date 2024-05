Díaz pide "tiempo al tiempo" para que Sumar obtenga mejores resultados y descarta que las europeas sean una reválida

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido "tiempo al tiempo" para que Sumar obtenga mejores resultados en las elecciones a los que se presenta, a la vez que ha descartado que los comicios europeos del próximo 9 de junio sean una reválida de la gestión de su partido en el Gobierno, ya que las considera como "un proceso electoral más" y menos importantes que unas generales.

La titular del Ministerio de Trabajo ha defendido en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press que "España sabe" que el salario mínimo, la reforma laboral, el subsidio por desempleo o los permisos retribuidos "se llaman Sumar", por lo que cuando se convoquen otras elecciones generales será el momento de valorar si la formación "crece o no", después de los malos resultados obtenidos en los últimos tres comicios autonómicos.

"Nosotros nos vamos a presentar a unas elecciones generales y ya veremos si crecemos o no. Por tanto, tiempo al tiempo", ha indicado Díaz, que ha descartado interpretar las elecciones europeas del 9 de junio como si fueran unos comicios generales, ya que pese a que se celebran en toda España le parecen "un proceso electoral más".

Díaz también ha defendido que Sumar es un proyecto que "ayer" tuvo "su segunda ejecutiva" y que tiene preparado un "proyecto de país" que ha tenido que interrumpir por la concatenación de elecciones autonómicas en Galicia, donde no obtuvieron representación; País Vasco, donde sumaron solo un escaño; y en Cataluña, donde el domingo empeoraron sus resultados.

Además, ha lamentado la influencia que la Ley Electoral ha tenido en los resultados de Sumar, poniendo como ejemplo que en las elecciones catalanas los Comunes perdieron "en términos absolutos el 0,9% de los votos, 13.000 votos", pero que en escaños se ha traducido en un mayor porcentaje.

Por último, la líder de Sumar ha recordado que "los trabajadores y trabajadoras saben" lo que hace su partido en el Gobierno y que, si no estuvieran dentro del mismo, muchas de las políticas aprobadas hasta ahora no habrían llevado a cabo. "¿Usted cree que en España se reduciría la jornada laboral si no estuviéramos? Ya le digo yo que no", ha zanjado.